Dansk skuespiller i baby-lykke

Birgitte Hjort Sørensen kommer nok hverken til at øve manusser eller stå foran linsen foreløbigt.

Den 36-årige skuespiller har for nylig bragt sin første datter til verden.

Det skrev hun i går på sin Instagram-profil og har dermed gået stille med dørene, da fødslen fandt sted tilbage i august.

'Bedre sent end aldrig: denne yndige fod tilhører den dejligste lille pige, der kom til verden i august, og som har væltet os omkuld af kærlighed (og søvnmangel)', skriver Hjort Sørensen.

Ikke flere billeder

Den kontrollerede skuespiller, der sparsomt giver interviews, har ligeledes besluttet ikke at dele mange flere - om muligt nogen - billeder af sin nyfødte.

'Vi er uendeligt glade og taknemmelige - og har besluttet, at vores datter selv må bestemme, om hun vil være på sociale medier, så jeg vil styre mig med at lægge flere billeder ud (jeg har taget en del, skal vi sige det sådan)', uddyber hun.

Birgitte Hjort Sørensen roser desuden det danske hospitalsvæsen for dets dygtige personale.

'Vi har kun mødt dedikerede, professionelle, søde og effektive folk fra start til slut, og det er et fantastisk privilegium at have fri og direkte adgang til den form for hjælp i sådan en livsomvæltende situation'.

Aflyste kabaret

Birgitte Hjort Sørensen meddelte i en pressemeddelelse i marts, at hun var gravid og trak sig i samme ombæring fra sin rolle i kabareten 'Divaer i Glas', der sluttede tidligere i september.

- Det er af den absolut bedste årsag, at jeg må trække mig fra "Divaer i Glas", som jeg ellers havde glædet mig meget til at være med i. Jeg skal nemlig føde mit første barn til august, lige omkring premieren, udtaler hun i pressemeddelelsen.

En uges tid efter skuespilleren afslørede sin graviditet, fortalte hun også, at hun har fået en ny kæreste uden dog at afsløre pågældendes identitet.

Ifølge Se og Hør er der tale om DR-redaktionslederen Kristian Ladegaard Pedersen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar på fødslen fra Birgitte Hjort Sørensen.