Dansk skuespiller i sorg: Mor pludseligt død af kræft

Den danske skuespiller Julie Christiansen, der netop nu er aktuel i Bille Augusts 'Lykke-Per', bærer rundt på en stor sorg i hjertet.

For 10 måneder siden blev hendes mor pludselig revet væk fra hende efter et kort sygdomsforløb med lungekræft.

Det fortæller hun i fredagens udgave af 'Go' aften Danmark' på TV2 i anledning af 'Knæk Cancer'-ugen.

Ifølge Julie Christiansen havde hendes mor haft diffuse symptomer i en længere periode, før hun gik til lægen og fandt ud af, hvad der i virkeligheden var galt med hende.

- Vi finder ud af det, fordi hun siden januar har haft ondt i sin ryg og i sin skulder. Vi tror bare, at det er noget muskelspænding, der sidder og nager, men det er det så ikke. Hun kommer til lægen, som heldigvis er grundig. Lægen siger, at det nok bare er et ribben, der er trykket, men at de alligevel lige tager et røntgen. Det viste sig at være metastaser fra lungerne og ud i ryggen, siger en tydeligt rørt Julie Christiansen i TV2-programmet henvendt til vært Jes Dorph.

Ifølge Julie Christiansen er det vigtigt at dele historien om hendes mor, så andre kan lære at være opmærksomme på symptomer. Foto: Jonas Olufson

Julie Christiansens mor var i stadie fire, da kræftsygdommen blev opdaget. Der var derfor ikke meget, lægerne kunne gøre for at hjælpe hende.

Den besked kom som et chok for Julie Christiansen og hendes familie. Den 31-årige skuespillerinde forsøgte desperat at finde viden om alternative behandlinger, naturmedicin og lignende, men intet hjalp.

Den triste udmelding om alvoren af moderens sygdom kom, mens Julie Christiansen var i gang med optagelserne til 'Lykke-Per'.

- Det var svært. Men det var også en fantastisk adspredelse på en eller anden måde, og jeg synes ikke, at det gik ud over min præstation. Jeg var meget til stede, hvor jeg var. Men det var selvfølgelig helt vildt at få den besked en måned før, at man skal lave sin vigtigste rolle nogensinde og så miste hende en måned efter, at man er færdig, siger hun.

Ikke noget at gøre

I juli 2017 fik Julie Christiansens mor konstateret kræft, og kun få måneder efter - i december - gik hun bort. 'Lykke-Per'-skuespillerinden husker dog tilbage på sin mors sidste timer med glæde.

- Jeg husker den sidste dag helt ekstremt ambivalent. Det var den værste dag i hele mit liv, men det var også en sindssyg smuk dag, for det hele udfoldede sig, som hun havde ønsket sig. Der var så meget kærlighed og omsorg og støtte, og det hele var så fint. Men samtidig var det jo helt forkert. Det var for tidligt. Man bliver lammet i et godt stykke tid. Og jeg tror, at jeg var meget paralyseret lige efter, siger Julie Christiansen.

Selvom hun er glad for den afsked, moderen fik, så står Julie Christiansen i dag tilbage med et stort hul i hjertet. Hendes mor var hendes bedste veninde. En, hun talte med hver dag og kunne dele alt med, og nu er hun der ikke mere.

Derfor har Julie Christiansen også valgt, at hendes historie ikke skal gå i glemmebogen. I dag er hun ambassadør for Patientforeningen Lungekræft, og det er hun især for at sprede et vigtigt budskab på hendes mors vegne.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg vil gerne frem med, at man skal sætte sig ind i symptomerne på lungekræft, uanset om man er ryger eller ej og reagere hurtigt, for det kan ramme alle. Symptomerne er ofte diffuse og kan - som i min mors tilfælde - være ondt i ryggen og skulder, som vi alle har til tider, siger hun.

- Patienterne føler ofte stor stigmatisering, der handler om sygdommen, som noget de selv er uden om, og det skærer mig i hjertet. Det er unfair og i mange tilfælde simpelthen forkert, tilføjer hun.

Gik i terapi

Ifølge Julie Christiansen har arbejdet i foreningen været en vigtig del af hendes sorgproces.

- Det er vigtigt for mig at stå frem med min historie for at gøre opmærksom på det hele for at finde en konstruktiv måde at bearbejde noget ekstremt uretfærdigt, som at min sunde og livsglade mor skulle dø.

Julie Christiansen fortæller, at hun har fået professionel hjælp for at bearbejde den store sorg.

- Jeg har det efter omstændighederne okay i dag. Jeg har gået i terapi siden hendes sygdom brød ud og har fantastiske venner og en god og varm familie. Jeg føler, at hun er hos mig i ånden altid, og jeg kan stadig mærke hendes kærlighed og støtte. Jeg taler meget om hende med mine nære, og det vil jeg altid blive ved med.