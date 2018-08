Dansk skuespiller i stor operation: Sygemeldt på ubestemt tid

Skuespilleren Jytte Abildstrøm er lige nu i fuld gang med at genoptræne, efter hun for en måneds tid siden gennemgik en omfattende operation på Gentofte Hospital.

Under operationen fik hun en ny hofte, og det er anden gang, at Jytte Abildstrøm har måttet lægge sig under kniven i den sammenhæng.

Til Ekstra Bladet fortæller skuespilleren, at operationen er gået godt.

- For 17 år siden fik jeg en ny hofte, og i januar begyndte jeg så at kunne mærke, at den gjorde vrøvl igen. Jeg begyndte at gå skævt, og mit ben drillede. Lægerne konkluderede, at jeg skulle opereres, og her i juli har jeg så fået en ny hofte, lyder det fra en glad Jytte Abildstrøm.

- Det hele er gået efter planen, og lægerne var meget tilfredse med resultatet. Det er jeg også, fortsætter hun.

Jytte Abildstrøm er nu i fuld gang med genoptræningen. Foto: Andreas Haubjerg

Fuld gang i genoptræning

Ifølge Jytte Abildstrøm er hun i fuld gang med genoptræningen, og det går fremad.

- Jeg er hjemme fra hospitalet, og jeg går til genoptræning flere gange om ugen, og så laver jeg også mine øvelser herhjemme. Lægerne siger, at det går rigtig fint fremad. Men det er klart, at jeg skal tage det lidt mere stille og roligt, og jeg er nødt til at have tålmodighed, siger den 84-årige skuespiller.

Hun fortæller, at hun har døjet med smerter efter operationen, men at det nu går bedre. Hun er dog stadig sygemeldt.

- Det er klart, at det ikke kan undgås, at man har smerter efter sådan en stor operation. Operationen tog over fire timer. Lægerne har jo haft hele min hofte ude og sat en ny ind. Så jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at man ikke kunne mærke det, siger hun.

- Men jeg er bare så taknemmelig for lægerne og dem, der står for min genoptræning. Vi er så forkælede her i Danmark og får så mange gode muligheder. Så jeg er bare glad for, at det overhovedet er muligt at få sådan en ny hofte. Nu skal jeg bare op og i gang.

Vil redde verden

Ifølge Jytte Abilstrøm har hun da heller ikke tid til at være sengeliggende.

Ved siden af sit virke som skuespiller og teaterdirektør holder hun nemlig foredrag om miljø og vedvarende energi.

- Her til oktober skal jeg holde en lang række foredrag, så det er jeg forhåbentlig klar til. Jeg er jo miljøaktivist, og det er vigtigt for mig at sprede budskabet om, at vi skal passe på vores jord, lyder det fra Abildstrøm, der fortsætter.

- Med den nye hofte får jeg forhåbentlig et par gode år mere til at gennemføre det mål og holde en masse foredrag.

