Dansk skuespiller i vild millionhandel

Dar Salim har haft den store pengepung fremme for at få lejligheden på Islands Brygge

Der bliver hverken bunkevis af gammelt tapet, gulve der knirker, eller sjove fiksfaks-løsninger fra tidligere ejere at forholde sig til på den nye adresse for skuespilleren Dar Salim.

Den 43-årige skuespiller, der senest har høstet anerkendelse for sin værtsrolle ved Zulu Awards 2020, har nemlig netop købt en splinterny lejlighed på Islands Brygge i København.

Lejligheden tæller ifølge oplysninger fra boliga.dk 185 kvadratmeter og ligger på tredje etage i et byggeri, der kun har to år på bagen.

For hele herligheden har Salim betalt 11.750.000 kroner. Det giver en kvadratmeterpris i nærheden af 63.500 kroner, hvilket er en hel del over gennemsnittet for det alsidige postnummer; København S.

København S strækker sig fra Amager Strandpark til Ørestad og helt ind til grænsen mod København K og Christianshavn.

Sidste år blev ejerlejlighederne i Amager-bydelen solgt for knap 38.500 kroner pr. kvadratmeter, mens en gennemsnitlig kvadratmeter i postnummeret for øjeblikket står udbudt til salg for 41.420 kroner.

Islands Brygges dyreste handler

Islands Brygge strækker sig fra Langebro ned langs havneløbet til Havnevigen. Og her sælges der fra tid til anden rigtig dyre lejligheder. Alene siden 2015 har nøglerne til 26 ejerlejligheder på den kystnære gade skiftet lommer efter handler til mere end ti millioner kroner.

Det dyreste salg i samme periode blev indgået i 2018, hvor en 270 kvadratmeter stor lejlighed ligeledes på tredje sal skiftede ejere efter en handel til 19,99 millioner kroner.

Der er dog stadig en bid vej op til landets samlet set dyrest solgte ejerlejlighed nogensinde. Den gik nemlig også i 2018 - men til hele 28,5 millioner kroner efter kun at have været udbudt til salg i én enkelt måned.

Dar Salims lejlighed var ifølge boliga.dks arkiv noget længere om at blive solgt.

Dar Salim er blandt værterne på tv-programmet 'Top Gear'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ejerlejligheden blev udbudt til salg første gang i 2016 - to år inden den stod færdigbygget - og efterfølgende har den ramt markedet flere gange; alle gange lød udbudsprisen på cirka 13,5 millioner kroner. Dermed var der altså 1,75 millioner kroner i rabat til Dar Salim, hvis CV tæller alt fra 'Game of Thrones' til 'Underverden' og 'Exodus' med blandt andre Christian Bale på rollelisten.

