Dansk skuespiller: Jeg er færdig

Klaus Bondam har ingen planer om at fylde arbejdslivet med mere skuespil, men holder en dør på klem.

Han vendte tilbage til teatret efter en pause på 15 år med sin medvirken i ’Død over eliten’ på Odense Teater tidligere i år.

- Nej, det var fint. Det var godt. Det var det, siger han.

Aldrig sig aldrig

55-årige Bondam har været direktør i Cyklistforbundet siden 2014, efter han i en årrække frem til 2010 gjorde karriere i kommunalpolitik i København for de radikale.

Skuespil-stoppet er dog med forbehold.

- Man skal jo aldrig sige aldrig, og det var dejligt at opleve, at jeg kunne mit håndværk, men jeg kunne også mærke, at jeg er et andet sted i dag.

- Der er andre ting, jeg synes, er interessante, siger han.

Klaus Bondam blev for alvor kendt, da han spillede rollen som nyhedsværten Niels Buckingham i tv-serien 'Langt fra Las Vegas'.

I 2005 dansede han sig til en tredjeplads i 'Vild med dans', hvor han dannede par med Soffie Dalsgaard.