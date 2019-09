Dansk skuespiller jubler

Claes Bang føjer snart endnu et barnebarn til flokken, der nu er oppe på to

Til marts kan Claes Bang endnu engang kalde sig bedstefar til en lille ny.

Det afslørede den kendte danske skuespiller i et opslag på Instagram søndag.

Det er Bangs bonusdatter Sara Sofia Kasper, som igen har en lille ny på vej. Hun er i forvejen mor til sønnen Sylvester.

'Jeg skal være bedstefar - igen! Tak! Tillykke Sara og Peter', skriver skuespilleren i sit opslag.

Claes Bang har ingen biologiske børn, men hans kone, Lis Kasper Bang, har foruden Sara også datteren Bella.

- Jeg har arbejdet som en sindssyg

Prisbelønnet tv-serie

Claes Bang kan for tiden ses i den prisbelønnede dramaserie 'The Affair' på HBO Nordic. Her spiller han en af de bærende roller i form af den britiske stjerneskuespiller Sasha Mann, der bor i et luksuspalæ i Malibu og elsker yoga og grøn te.

Selvom Sasha Mann er en selvsikker kendis, har Claes Bang tidligere udtalt til DR, at nerverne sad uden på tøjet, da han ankom til Los Angelses for at optage seriens store åbningscene.

- Jeg kan huske, hvordan jeg stod op om morgenen og tog min bil for at køre derind. Der var jeg pænt stresset, kan jeg godt love dig for. Alle fra produktionen har været der i så lang tid og kender hinanden, mens jeg var helt ny. Man vil jo gøre det så godt som muligt, sagde Claes Bang dengang.