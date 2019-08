Dansk skuespiller klar til 'Vild med dans'

Christopher Læssø skrev tirsdag under på, at han vil give den gas på dansegulvet

Christopher Læssø er klar til at snøre danseskoene og kaste sig ud i tango og vals, når TV2 til efteråret byder op til en ny omgang 'Vild med dans'.

Den 34-årige skuespiller bekræfter selv overfor Ekstra Bladet, at han har takket ja til at deltage i det populære program.

- Jeg er super glad for det. Men det er sådan en opgave, men lige tygger en ekstra gang på, inden man siger ja. Jeg har hørt fra mine kollegaer, der har været med, at det ekstremt hårdt, siger Christopher Læssø.

Han fortæller, at han blandt andet har talt med Iben Hjejle om det.

- Hun sagde, at jeg ikke måtte sige nej, hvis jeg blev spurgt, for det er en fed måde at blive udfordret på. Og det er jeg ikke for fin til. Jeg siger aldrig nej til en udfordring, siger han.

Han fortæller, at nogle skuespillere måske tidligere har holdt sig fra 'Vild med dans' for ikke at blive sat i bås, og fordi man i løbet af programmet med garanti vil komme til at vise private sider af sig selv.

- Men hey! Jeg har ikke noget at skjule, så folk må gerne få et lille indblik i min verden. Og så kan jeg slet ikke se noget galt i at være med i et så etableret populært program, siger Christopher Læssø.

- Så lad mig teste din vilje til at dele lidt ud af dit privatliv. Hvordan går det med kærligheden?

- Jamen jeg er single og en fri fugl efter fire år, hvor det sådan er gået lidt op og ned, siger Christopher Læssø, der brød med sangerinden Katie Keller tidligere på sommeren.

Med afsløringen af Christopher Læssø er alle de 12 nydansere præsenteret. Hvem de skal danse med, er endnu offentliggjort.

