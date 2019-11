Dansk skuespiller med mundkurv: Jeg må ikke sige noget

De danske tv-seere har i de seneste år set Kenneth M. Christensen i produktioner som 'Arvingerne'. 'Den som dræber - fanget af mørket', 'Kriger' og 'Rita', men måske bliver det de udenlandske tv-seere, som snart kommer til at se ham på skærmen.

Det fortæller den 36-årige skuespiller til Ekstra Bladet, hvor han dog ikke vil løfte sløret for, hvad det drejer sig om.

- Jeg har nogle ting i udlandet, som er rigtig kedelige at fortælle om, for jeg må ikke sige noget. Ikke bare en lille bitte smule. Jeg skal også et smut forbi Det Kongelige Teater, så jeg har dejligt travlt, fortæller han hemmelighedsfuldt.

Det er ikke første gang, at Kenneth M. Christensen har en rolle i udlandet, og hvis det står til skuespilleren selv, så bliver det heller ikke sidste gang.

- Jeg har tidligere lavet noget med Netflix i udlandet (The Last Kingdom, red.). Men nu må vi se. Det kan være, at det her bliver rigtig stort, men det kan også være det modsatte. Det kan blive galt eller genialt.

- Jeg tror, at det kunne være sjovt at lave flere ting i udlandet. Nu må vi se. Det kommer an på, om der er nogle gode historier og gode projekter, siger Kenneth M. Christensen og slår fast, at han i hvert fald ikke lukker sig inde i Danmark.

Kenneth M. Christensen havde tidligere i år hovedrollen i Viaplay-serien 'Den som dræber', som det for nylig blev bekræftet, at der kommer endnu en sæson af. Men om han er med her, vil han ikke sige.

- Jeg synes, at de selv skal have lov at melde noget ud om den serie, når de vil, siger han venligt.

