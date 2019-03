Dansk skuespiller skal føde om to måneder

Den 34-årige skuespillerinde Mia Jexen, der spiller med i 'Bedrag', ser frem til en lykkelig familieforøgelse, og det om blot to måneder. Hun er nemlig højgravid med tvillinger.

Det afslører hun på sin Instagram-profil, hvor hun har lagt et billede op af sin struttende mave og med sin kæreste i baggrunden.

'You can't be tired yet babe... twins in two months (Du kan ikke være træt endnu skat, tvillinger om to måneder, red.),' skriver hun under billedet.

Mia Jexen er netop nu aktuel i DR-serien 'Bedrag' og har tidligere spillet med i blandt andet tv-serien '2900 Happiness'.

Selv om 'Bedrag'-skuespillerinden er bedst kendt for sine film- og tv-roller, laver hun både musik, maler billeder og er ambassadør for den kroniske tarmsygdom colitis ulcerosa.

- Det er enormt vigtigt for mig at vise, at man kan få succes, selv om man lever med en sygdom, fortæller skuespillerinden i 2016 til Ritzau.

Hun er selv diagnosticeret med sygdommen, som er en kronisk betændelsestilstand i tyktarmen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mia Jexen, men hun har på nuværende tidspunkt ingen yderligere kommentarer.