Dansk skuespiller skal være mor igen

På sin Instagram-profil fortæller den 37-årige skuespiller Julie Ølgaard, at hun går et travlt år i møde - ikke mindst på hjemmefronten, hvor året byder på en familieforøgelse i form af en lillebror eller lillesøster til sønnen Cooper.

'2019 bliver et vildt år. 3 bliver til 4. Maj baby coming up', skriver hun i et opslag på sin private Instagram-profil, der på kort tid er blevet liket flere end 6.500 gange.

Samtidig med sin karriere som skuespiller har Ølgaard sin egen populære Youtube-kanal, Nips-kanalen, med kollegerne og veninderne Laura Christensen og Neel Rønholt.

På Neel Rønholts Instagram-profil fortælles der indirekte om Julies store nyhed.

- Skøn aften med mine NIPS piger igår. Selvom Julie opførte sig en del anderledes end hun plejer - og kun bestilte danskvand og kiggede meget langt efter min rødvin. Men jeg ved godt hvorfor, og i dag deler hun endelig en stor nyhed med alle jer andre, skriver Neel Rønholt til et billede af hende selv og Julie Øgaard.

Jordens sejeste mand

I et interview med Berlingske har Ølgaard tidligere fortalt, at hun i forbindelse med sin første graviditet valgte at holde det skjult så længe som muligt.

- Jeg forsøgte at skjule det så længe som muligt, for jeg ville simpelthen ikke have, at det skulle afgøre, om jeg kunne gå på arbejde. Heldigvis var det vinter, så jeg kunne gå i løst tøj, men det er da langt ude, at man skal gå og skjule det, sagde hun dengang og tilføjede, at hun kender mange skuespillere, der udskyder at få børn - simpelthen fordi de frygter, at det vil ødelægge deres karriere.



Til Alt for damerne fortalte Ølgaard sidste år, at hun og manden Gustav er gode til at samarbejde og give hinanden frihed, når der er behov for det.

- Jeg er glad for, at jeg har fået min søn sammen med jordens sejeste mand, Gustav, vi er et godt forældreteam, lød det blandt andet fra Ølgaard til damebladet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Julie Ølgaard.