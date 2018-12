Dansk skuespiller tilbageholdt i lufthavn: Havde krudtslam på kroppen

Da den danske skuespiller Casper Crump for nylig var i Canada i forbindelse med optagelserne til en rolle i en tv-serie, gik hjemrejsen langt fra som planlagt.

Det fortæller han i det nyeste afsnit af programmet 'Menneskekender' på TV2 Zulu.

I Zulu-programmet skal seks kendte danskere konfronteres med deres fordomme i mødet med fire almindelige danskere og gætte forskellige ting om dem - udelukkende på baggrund af deres udseende og få informationer om deres person. Men undervejs skal de også gætte spørgsmål om hinanden.

- Hvem på hold b er blevet tilbageholdt i en lufthavn, fordi man troede, han havde sprængstof på sig?, spørger vært Mikkel Kryger det ene panel bestående af Ibi Makienok, Sara Bro og Annika Aakjær.

Grundig undersøgelse

Efter en kort diskussion om, hvorvidt det er Abdel Aziz eller Casper Crump fra det modsatte panel, historien passer på, vælger kvinderne at pege på Casper Crump. Det fik de helt ret i.

- Jeg havde været på noget optagelse i Canada, hvor jeg havde været med i en stor serie, og vi havde haft sidste optagedag. Jeg skulle hjem og mellemlandede undervejs to steder. Men hver gang, jeg skulle igennem security, blev jeg hevet ind, og der er hunde, og der er folk, der undersøger mig. Det bipper rødt, og der bliver taget notater og det ene og det andet. Jeg kommer så videre. Men så i Amsterdam er de så helt anale. Med måde selvfølgelig, siger han med et grin.

Casper Grump i rollen som Vandal Savage i tv-serien 'Legends Of Tommorow'. Foto: The Cw

Fandt rester af sprængstoffer

Ifølge Casper Crump blev personalet i lufthavnen ved med at påpege, at de troede, han var i besiddelse af sprængstoffer.

- Der kommer hele tiden en alarm for, at jeg har sprængstoffer på mig. Jeg kan ikke forstå det. For godt nok kan jeg godt lide at gå på jagt og sådan, men det var længe siden, siger Casper Crump.

Der var dog en helt logisk forklaring på, hvorfor systemerne alarmerede om, at Crump havde sprængstoffer.

- Jeg har jo så været med i nogle scener, hvor ting sprænger i luften, så jeg har krudtslam på mig, og det kan altså spores i op til 14 dage eller tre uger, efter det er sket. Så det ender med, at jeg bliver afhørt og det ene og andet, og jeg er ved ikke at nå mit fly til København, siger Crump med et grin.

- Til sidst må jeg hive min iPad op og sige mig; 'sig mig, kan det være derfor'. Jeg har nogle billeder fra produktionen, hvor jeg flyver gennem luften med eksplosioner og ild i røven og det hele, siger Crump, der derfor viser billederne til personalet i lufthavnen.

- Og så endte vi fra sådan en noget ubehagelig afhøringssituation til selfies og autografer og det ene og det andet. Så jo, det er mig, der er blevet stoppet, lyder det afsluttende fra Crump med et grin.

