Dansk skuespiller vraget: Jeg er på røven

Telefonen står meget stille hjemme hos den 24-årige skuespiller Mathias Käki Jørgensen i øjeblikket.

Han bliver nemlig ikke tilbudt særlig mange roller, efter han ellers har haft stor succes med store roller i TV2-serien 'Norskov' og forestillingen 'Skam' på Aveny-T.

Det fortalte han, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber til Zulu Awards 2019 i K.B. Hallen.

- Jeg vil jo allerhelst lave skuespil, men der sker ikke rigtig noget for tiden. Jeg har et firma, hvor jeg laver reklamefilm for mindre virksomheder, og det går jeg og bakser lidt med og prøver at overleve lidt på det, siger han og fortsætter:

- Jeg kom desværre ikke ind på Skuespillerskolen, da jeg gik videre her for nylig. Jeg har selvfølgelig skrevet til de agenter, jeg kender, som jo vil skrive, hvis der er noget, men det er ikke meget, jeg hører tilbage.

I 2016 dansede Mathias Käki sammen med Mille Funk i 'Vild med dans'. Senere blev de kærester. Foto: Mogens Flindt

Det er hårdt

Ifølge Mathias Käki Jørgensen er der hård konkurrence blandt de unge danske skuespillere, og det kan derfor ofte være svært at gøre sig bemærket i branchen.

- Jeg synes, det er svært, for der er mange unge mennesker, der gerne vil det samme, og man ser, at det ofte er de samme igen og igen, der bliver brugt i de store tv-serier. Jeg tænker tit, at det kunne jeg ligeså godt gøre. Det føler jeg selv i hvert fald. Det er, som om jeg aldrig bliver spurgt. Det synes jeg er svært, for det er okay at få et afslag, men slet ikke at få muligheden er lidt svært, lyder det ærligt fra den 24-årige skuespiller.

Han synes, det har været hårdt at starte sin karriere som skuespiller med en så stor rolle, som han havde i 'Norskov'.

- Det var virkelig fedt at være med i 'Norskov'. Det er jo vildt fedt og et sjovt privilegie at have. Men det er også svært, fordi det gør også, at folk forventer, at man skal lande de her store roller igen. Men jeg var heldig, fordi jeg kunne snakke nordjysk og spille ishockey, men mange andre var meget længere fremme end mig, siger han.

- Det er ikke fordi, jeg sætter mig ned og tuder over det. Der er ikke så meget andet at gøre end at blive bedre, men det er nogle store fodspor, man har sat for sig selv. Det er lidt svært at fylde ud efterfølgende, siger han videre.

Mathias Käki og Mille Funk bor i dag sammen. Foto: Tariq Mikkel Khan

'Vild med dans'-kæreste

Privat danner Mathias Käki Jørgensen par med Mille Funk, som han mødte under sin medvirken i 'Vild med dans' i 2016. Det manglende arbejde betyder, at parret har god tid til at nyde hinanden i øjeblikket.

- Vi er flyttet sammen, og det er rigtig fedt. Det er aldrig nogensinde gået så godt, som det gør nu. Vi har meget tid til hinanden, for jeg er arbejdsløs, og Mille har sit almindelige 8-16 job lige nu, når der ikke er 'Vild med dans', så der er tid til at nyde hinanden, og sådan har det ikke været i lang tid nu, lyder det fra Mathias.

At han lige for tiden ikke har så mange jobs, kan dog godt mærkes rent økonomisk for den unge skuespiller.

- Det gør virkelig ondt på pengepugen. Jeg er på røven. Tit når jeg taler med folk, er de sådan: 'nå, det kører vel rigtigt?'. Nej. Det er svært. Det er værre end at være på SU, siger han med et grin.