Dansk skuespillerinde afslører stor nyhed

Smilene er store hjemme hos den danske skuespillerinde Sara Hjort Ditlevsen, der blandt andet er kendt fra TV2-Zulu serien 'Perfekte Steder' lige for tiden.

Hun er nemlig gravid.

Det afslører den 31-årige skuespillerinde på sin Instagram-profil, hvor hun deler et billede af babybulen.

I forbindelse med billedet afslører hun også, at den lille ny efter planen melder sin ankomst til foråret.

Gift i sommer

I slutningen af juli blev Sara Hjort Ditlevsen gift med sin kæreste, Jakob Lawaetz.

Brylluppet fandt sted i Odden Kirke på Sjælland.

Jacob Lawaetz arbejder som læge med speciale i angst og depression, og det Sara Hjort Ditlevsen er glad for, at de befinder sig i helt forskellige fagområder,

- Jeg har før været sammen med folk fra branchen, og det kan godt blive lidt indspist. Det er lidt alvorligere ting, han har med at gøre, og det kan sætte tingene lidt i perspektiv for mig, når vi kommer hjem fra arbejde og fortæller om vores dag, har hun tidligere sagt til Billed-Bladet.

De to har dannet par siden 2017.

Her ses Sara Hjort Ditlevsen i rollen som Rose i 'Perfekte Steder'. Her spillede hun blandt andre over for Gustav Giese. Foto: TV2

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Sara Hjort Ditlevsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.