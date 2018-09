Dansk skuespillerinde flytter sammen med Lukas Graham

Der er knald på hjemme hos Neel Rønholt lige for tiden.

For seks måneder siden blev hun nemlig mor for anden gang, og midt i det hele har hun sammen med sin kæreste Jens Sætter-Lassen, som hun har døtrene Ella og Franka med, også skullet koncentrere sig om at flytte i hus.

Men det er ikke hvem som helst, hun er flyttet sammen med.

Hun og hendes familie er nemlig flyttet i kollektiv med Lukas Forchhammer, bedre kendt som frontfiguren i Lukas Graham, og hans familie, bestående af kæresten Marie-Louise Schwartz og deres datter Viola.

Det afslørede hun, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber til Zulu Comedy Galla torsdag aften.

- Vi er flyttet i et lille bofællesskab. Vi har jo hvert vores, og så får vi en hyggelig gård, hvor vi kan være sammen, og vi har det rigtig godt sammen, fortalte Neel Rønholt til Ekstra Bladet. Her afslørede hun også, at boligen er beliggende i københavnsområdet.

Var naboer tidligere

Det bliver ikke helt nyt for de to kendte familier at bo tæt.

- Der, hvor vi oprindeligt boede, var vi naboer. Så der lærte vi hinanden at kende, og de har jo også fået Viola (datteren, red.), og så passede det med, at vi også synes, at det kunne være dejligt at få lidt mere plads, og så ville vi gerne dele det sted at bo. Det er vi rigtig glade for, lød det fra Neel Rønholt.

Hun fortalte samtidig, at både de voksne og især også børnene har det godt sammen.

- Vi har det rigtig hyggeligt sammen, og børnene hygger sig også sammen.

På grund af flytning og andre projekter er der ikke blevet meget tid til barsel for den smukke skuespillerinde.

- Indtil videre har jeg nærmest ikke holdt noget barsel, og så har der været flytterod midt i det hele, så det har været ret kaotisk. Det der med at flytte, mens man er højgravid og har et spædbarn. Det er ikke det mest optimale, og jeg vil ikke anbefale det, sagde hun til Ekstra Bladet og fortsatte.

- Jeg tænkte først: 'ja ja, men så kan jeg bare sidde der med den store mave. Det har jeg så aldrig gjort, men nu er vi ved at være på plads. Så jeg har ikke nået at holde så meget barsel. Men jeg har planer om at tage lidt, når vi er færdige med 'Nipskanalen', og inden jeg starter på teateret.

Neel Rønholt lægger da heller ikke skjul på, at det har været hårdt at blive mor til to.

- Det er dobbelt så skønt og dobbelt så hårdt. Det tror jeg beskriver det meget godt. Vi er meget gode til at lappe lidt ind over hinanden Jens (kæresten, red.) og jeg, og så har vi heldigvis mange bedsteforældre, der kan hjælpe.

Snart er Neel Rønholt aktuel med en ny sæson af 'Nipskanalen', som hun har sammen med sine veninder skuespillere Laura Christensen og Julie R Ølgaard. De pønser på at gøre serien til en spillefilm. Derudover vil Neel Rønholt også snart kunne opleves i en række nye tv-serier, hvilke kan hun dog endnu ikke løfte sløret for.