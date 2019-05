Dansk skuespillerinde har født

Der er grund til smil hos skuespillerinden Julie Ølgaard for tiden.

Den 37-årige kvinde med det store smil er nemlig blevet mor for anden gang. Denne gang til en lille pige.

Det skriver hun på Instagram, hvor hun også har lagt et billede op. Se billedet her.

Se også: Dansk skuespiller skal være mor igen

Til billedet skriver hun:

'Hej verden. Velkommen lille basse. Mandag kom vores datter til verden med et kæmpe skrig og en helt mørk manke som sin flotte far - og jeg er allerede fuldstændig vild med hende'.

Julie Ølgaard har født. Foto: Mogens Flindt

Faderen til barnet er ægtefællen Gustav Muus, som hun i forvejen har sønnen Cooper, der kom til verden i 2017, sammen med. Nu kan de byde en lille datter velkommen i familien.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Julie Ølgaard.

Se også: Szhirley siger det ligeud: Børn er pisseirriterende

Blandt de mange, der ønsker parret tillykke på Instagram er Cecilie Hother, Dennis Knudsen, Beate Bille og bogaktuelle Michelle Kristensen.

Se 14-årige Clement: Så gammelklog var han allerede dengang

Julie Ølgaard og Gustav Muus danner et godt forældrepar. Det fortalte hun sidste år i et interview med Alt for damerne.

- Jeg er glad for, at jeg har fået min søn sammen med jordens sejeste mand, Gustav, vi er et godt forældreteam. Ligesom så mange andre kan vi råbe og skrige af hinanden om natten, fordi vi er desperate over ikke at få søvn nok. Men heldigvis er vi også gode til at grine af det næste morgen, sagde Julie Ølgaard.