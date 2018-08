Dansk sportsstjerne: Så vildt er livet i skatteparadis

I verdens næstmindste land, Monaco, er celebre personligheder fra hele verden stuvet sammen på meget lidt plads.

De mange kendisser talte i en fem-årig periode også danske Michael Maze, der boede i fyrstedømmet uden indkomstskat, indtil han i 2014 flyttede hjem til fædrelandet.

I dag har han adresse ved et højhus på Ørestaden i København, og når han husker tilbage på sine år i Monaco, dukker minder op om dyre yachter og vilde fester.

- Man kan vælge at deltage i al det der high society, der er dernede, men jeg boede lige ved træningsanlægget, og selvfølgelig gik jeg ud i ny og næ, men der var ikke den store forskel, i forhold til hvordan dagligdagen så ud derhjemme, siger Michael Maze.

Ingen skat

Da Ekstra Bladet møder landets mest vindende bordtennisspiller, er han trukket i sportstøjet, men det er ikke i forbindelse med nogen bordtennisturnering.

Den 36-årige herre deltager i Smukfests håndboldturnering Smukbold, hvor han er med til at udgøre kendisholdet.

Michael Maze vil gøre comeback og forsøger at komme med til OL i Tokyo i 2020. Foto: Jens Henrik Daugaard

Da Maze valgte at flytte til Monaco, anså han den ikkeeksisterende skat som en fed bonus, men ikke som den eneste årsag til flytningen.

- Jeg kendte jo mange mennesker, der boede der - Mikkel Kessler, Tom Kristensen, Caroline Wozniacki boede der på samme tid som mig.

- Vi var jo sådan et danskersjak, som kunne hjælpe hinanden, forklarer han.

Profitmaksimering

Ikke desto mindre var det et kalkuleret træk i forsøget på at få så meget som muligt ud af sine penge.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at skatten er lavere end i Danmark, men man skal også finde et sted, hvor man har lyst til at være.

- Og selvfølgelig var jeg glad for, at der var en lavere Skat, fordi vi har så få år til at tjene pengene, men jeg havde jo også min træner dernede, så det var helt naturligt for mig at tage derned, siger Maze.

Michael Maze købte sin lejlighed på Ørestaden i 2016 for 3.750.000 kroner, og her føler han sig godt tilpas.

- Jeg har altid vidst, at ude er godt, men hjemme bedst, så da jeg fik nok af det store udland, flyttede jeg hjem igen og har været rigtig glad for det.

Michael Maze meddelte tidligere på året, at han vil gøre comeback, og at han har en ambition om at blive udtaget til OL i Tokyo i 2020.