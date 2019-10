Dansk stilikon er død

Det danske mode- og stilikon Didder Rønlund er død.

Hun blev 93 år.

Over for DR bekræfter hendes datter, at Didder Rønlund sov stille ind natten til fredag.

Hun blev i 2008 tildelt Lifetime Achievement Awards af den internationale kosmetikbranche og udgav året efter selvbiografien 'Hele mit liv på høje hæle'.

Didder Rønlund med veninden Lise Nørgaard ved en reception i 2017. Foto: Ritzau Scanpix

Didder Rønlund blev født i Nykøbing Falster i 1926 og blev en af de første danske journalister med mode som speciale. Hun arbejdede 18 år på Dagens Nyheder (tidligere Nationaltidende), som hun indledte karrieren hos i en alder af blot 17 år.

Over for Berlingske har Didder Rønlund beskrevet sig selv om en 17-årig, der lignede en 14-årig, og som var naiv som en 12-årig.

Men talentet var der, og senere blev det til 33 år som journalist og moderedaktør på B.T. og 15 år på Billed-Bladet som freelancemodejournalist.

