Dansk stjerne bryder tavsheden efter voldsom trafikulykke

Nu fortæller Orgi-E om den voldsomme trafikulykke, han var involveret i for et par måneder siden

Tilbage i april i år var den danske stjernerapper Emil Simonsen, der nok bedst er kendt som enten Orgi-E eller Klamfyr fra rapgruppen Suspekt, involveret i en voldsom trafikulykke på Flynderborgvej i Helsingør.

Her var et lyskryds ude af drift, og da rapperen kørte ud i krydset, kolliderede han med en anden bil, der blev slynget ud i en busk, mens hans egen sorte Mercedes ligeledes blev totalskadet. Heldigvis slap alle med skrækken, og ingen kom til skade ved ulykken.

Politiet i kæmpe brøler: Sigtede stjerne ved en fejl

Efterfølgende blev Emil Simonsen ved en fejl sigtet i sagen for ikke at overholde sin vigepligt, men Nordsjællands Politi trak hurtigt sigtelsen tilbage igen og erkendte, at det var 'en fejl'.

Siden ulykken har der været tavst fra Emil Simonsen, der ikke har kommenteret episoden. Men nu bryder han tavsheden i et stort interview med Berlingske.

Den anden bil, der var involveret i ulykken, havnede i en busk. Foto: Ekstra Bladet

Heldigvis kom ingen noget til i forbindelse med ulykken. Foto: Ekstra Bladet

Her fortæller han ærligt, at det kun var et splitsekund, der gjorde, at ulykken ikke fik fatale følger, og at oplevelsen derfor har siddet i ham lige siden.

- Det er en rigtig klam tanke. Selvom ulykken ikke var min fejl, så er tanken om, at jeg skulle have levet videre, mens andre var døde, ubærlig. Det fylder mere end tanken om, at jeg selv kunne være død. Jeg arbejder stadig med den oplevelse, siger han til Berlingske.

Har sat tanker i gang

Ulykken har også fået rapperen til at reflektere mere over tilværelsen og livet.

- Jeg synes, at folk har så ufattelig travlt. Altid på vej fra A til B i stedet for at nyde momentet. Der er så meget af livet, der bliver spildt på at fare rundt. Jeg tror simpelthen ikke, at lykken findes der, siger Emil Simonsen i interviewet.

Suspekt-rappers Mercedes totalskadet: Her torpederer han bilist

Her sætter Suspekt-stjernen også et par ord på sit forhold til døden. Snart fylder han 40 år, men ifølge stjernerapperen er han slet ikke færdig med at leve livet, og netop det er han blevet endnu mere bevidst om, efter han erkendte, at det hele kunne have været slut dér i krydset på Flynderborgvej i Helsingør.

- Jeg ved jo ikke, om jeg er gammel, når jeg dør. Men det håber jeg, for der er meget, jeg gerne vil nå, inden jeg er klar til at tage billetten, Måske bliver jeg aldrig klar til det. Men når døden kommer, så kommer den. Men jeg vil hellere leve stærkt nu, selvom det måske kommer til at koste nogle år i sidste ende, siger han og understreger, at han gerne selv vil blive bedre til at tale om døden, fordi han mener, det er vigtigt at italesætte, at vi alle skal herfra på et tidspunkt.

Emil Simonsen fra Suspekt er begyndt at tænke mere over døden efter ulykken. Foto: Per Lange

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en et interview med Emil Simonsen i forbindelse med trafikulykken, men han har ikke ønsket at stille op.

Emil Simonsen kan blandt andet opleves på Smukfest sammen med resten af Suspekt i august.