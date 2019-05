Dansk stjerne: De løber efter dig på gaden

– Hvordan har det været at lave endnu en sæson af 'Gidseltagningen'?

– Det har været super-fedt. Når man laver en tv-serie, så har man en meget større fortællebue end med film. Der er mere tid og flere bolde at spille med. Og så er det fedt og en kæmpegave endnu en gang at få lov at dykke ned i den samme karakter og finde endnu flere facetter.

– Hvad kan du bedst lide ved at spille rollen som Philip Nørgaard?

– Det er en spændende, kompleks karakter i en god historie. Og så er det sjovt at få lov at dykke ned i en verden, som man normalt ikke er del af. Jeg har aldrig været i militæret eller hos politiet, så jeg er blevet hjulpet af en række specialister i min forberedelse. Serien er selvfølgelig underholdning, men vi forsøger at komme så tæt på virkeligheden som muligt.

Foto: Henning Hjorth/Ritzau Scanpix

– Hvorfor tror du, at serien er blevet så godt modtaget, som den er?

– Jeg tror, der er noget med emnet terror, som ligger i vores bevidsthed. Zombie-serier og den slags kan sagtens være spændende, men det her er relevant på en anden måde. Det vigtigste er dog, at det er en god historie. Så er det ligegyldigt, hvad du vil portrættere.

– Hvordan var det at blive landskendt som Philip Nørgaard?

– Danmark er et virkelig behageligt land at blive kendt i. Det er ikke som i eksempelvis England, hvor folk løber efter dig på gaden. Her kommer de og hilser, er søde, komplimenterende og altid positive. Det er kun dejligt, at folk giver udtryk for, at de er glade for det, man laver.

– Kan du mærke, at rollen har åbnet nye døre?

– Første sæson kørte i store dele af Europa, så der er rigtig mange, der har set ens arbejde. Det er dog ikke sådan, at jeg bare får tilsendt stakkevis af Hollywood-manuskripter. Jeg går stadig til casting. Men jeg kan godt mærke, at der er flere mennesker i udlandet, der ved, hvem jeg er.

Johannes Lassen og kæresten Miriam Kidde Christensen er lige blevet forældre til en lille søn. Foto: Malene Porup/Ritzau Scanpix

– Hvad laver du, når du ikke arbejder?

– Jeg har lige fået en lille dreng, så ham bruger jeg rigtig meget tid sammen med. Min fritid står meget i familiens tegn. Hvis jeg skal underholde mig selv, så elsker jeg at gå i biffen. Gerne en formiddag, hvor man har hele biografen for sig selv. Så kan man sidde med en kop kaffe og hygge.

– Hvor kan man se dig det næste stykke tid?

– Jeg skal filme anden sæson af den svenske Viaplay-serie 'Advokaten' i Helsinki til sommer. Og så starter jeg på et nyskrevet, vildt spændende, dansk projekt til august, som løber til jul.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre jeg selv kan li'

1. ’Arvingerne’

Foto: Martin Lehmann/DR

– Første sæson kunne virkelig noget nyt. Man mærkede tydeligt, at skuespillerne var sat fri. De spillede fantastisk sammen.



2. ‘Edderkoppen’

Foto: Jyllands Posten

– Dansk film-noir med top-suspense. Fedt univers. Man vidste aldrig rigtig, hvem der havde den.



3. ‘Riget’

Foto: Henrik Dithmer/DR

– Den er for vild. Tænk, at det har været en søndagsserie. Det var virkelig godt skruet sammen. Langt ude, morsomt og uhyggeligt.