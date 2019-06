Dansk stjerne er blevet kæreste med 30-årig kvinde

Den danske YouTube-stjerne og influencer Julia Sofia Aastrup, der også er kendt fra 'Vild med dans', smiler ekstra stort for tiden.

Hun har nemlig fundet sig en kæreste.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

21-årige Julia Sofia Aastrup har kastet sin kærlighed på Michelle Rona Steffensen, som hun har mødt i forbindelse med sin deltagelse i 'Vild med dans'.

Julia Sofia Aastrup har kastet sin kærlighed på Michelle Rona Steffensen. Privatfoto

Se også: Klapper i om skilsmissen

- Det er skønt, og jeg er simpelthen så glad. Uanset om det er en dreng eller pige, så er det altid skønt at finde en, man er glad for, siger hun og fortsætter:

- Vi har faktisk kendt hinanden i omkring to år. Jeg mødte hende igennem 'Vild med dans' i forbindelse med noget træning, vi havde i den forbindelse. Vi begyndte først at date for et par måneder siden, men så er det gået stærkt efterfølgende, siger hun.

Ifølge Julia Sofia Aastrup passer hun og Michelle Rona Steffensen godt sammen af flere grunde.

- Hun er virkelig sød, og hun er et af de bedste mennesker, jeg har mødt. Hun er rigtig rolig, og med det liv, jeg lever, og med de ting, jeg går og laver, er det bare skønt, at hun er rolig og nærværende. Jeg slapper meget af i hendes selskab, og jeg er mig selv. Og så har vi meget samme holdninger og værdier. Hun er enormt frisk og sjov og eventyrlysten. Vi hygger os godt sammen, griner, laver mad og går ture, siger hun.

I 2017 deltog Julia Sofia Aastrup i 'Vild med dans', hvor hun dansede sammen med Frederik Nonnemann. Foto: Mogens Flindt

Stor aldersforskel

Julia Sofia Aastrups nye flamme er 30 år og dermed ni år ældre end hende selv, men aldersforskellen har YouTube-stjernen intet imod.

- Det gør mig intet, for man kan ikke mærke aldersforskellen. De steder, vi er i vores liv, passer bare godt sammen. Efter vi begyndte at date, er vi hurtigt blevet som et gammelt ægtepar. Vi satte os for eksempel og delte en citronmåne i stedet for at tage til Distortion, siger Julia Sofia Astrup med et grin og tilføjer:

- Hun har mødt min familie. Det gjorde hun allerede efter et par uger, og de er helt vilde med hende, så det er virkelig skønt. Jeg har også langsomt introduceret hende på sociale medier og YouTube, men jeg har ikke lyst til at gøre det til en ting. Hun synes, min verden er spændende, og hun er god til at involvere sig. Men på samme måde synes jeg, at det er rart, at hun slet ikke kendte mig, og vidste hvem jeg var, inden vi mødtes, for så har vi kunnet lære hinanden at kende helt fra bunden, siger Julia Sofia Aastrup.

Se også: YouTube-stjerne i modvind: Redigerer sig tyndere på billeder

Sprang ud

Tilbage i 2018 stod Julia Sofia Aastrup frem på sin YouTube-kanal og fortalte, at hun er til kvinder.

- Så længe jeg kan huske, har jeg altid vidst, at jeg ikke var ligesom mine veninder. Når alle ligesom havde drengekærester i skolen, så har jeg bare altid vidst, at jeg måske ikke helt var der, eller var på samme måde som dem. Og da jeg var 16 år, der blev jeg forelsket i en pige, fortalte Julia Sofia dengang i sin video.

Her satte hun samtidig også ord på, at hun hverken vil definere sig som biseksuel eller lesbisk.

- Jeg tror ikke, at jeg har lyst til at putte mig selv i en kasse og sige, at det er det, jeg er. For jeg kommer også til at udvikle mig hele tiden. Jeg kommer til at lære nye mennesker at kende, og jeg kommer til at møde nye mennesker at kende på min vej. Og bare fordi, at jeg indtil videre kun er faldet for piger, så er det ikke ensbetydende med, at det er sådan resten af mit liv kommer til at se ud. Jeg aner ikke, hvordan det ender, eller hvilken partner jeg ender med, fortalte Julia Sofia Aastrup i videoen.

YouTube-stjernen fortæller til Ekstra Bladet, at hun snart er aktuel i et nyt tv-program. Hvilket program, der er tale om, kan hun dog endnu ikke afsløre.

Se også: Uden kæresten: Sara Maria flytter