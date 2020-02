Dansk stjerne får rolle i Netflix-serie

Den danske skuespiller Kim Bodnia har scoret sig en rolle i Netflix-serien 'The Witcher'.

Indtil videre er der blevet lavet en enkelt sæson af den amerikanske fantasy-dramaserie, der fik premiere 20. december på Netflix. Men en sæson to er allerede på vej.

I den kommende sæson er Kim Bodnia, der har gjort sig bemærket internationalt for sin rolle i tv-serien 'Broen', en del af castet i sæson to episode otte.

Vender tilbage med helt særlig karakter

Kim Bodnia, som blandt andet har spillet med i 'Nattevagten', 'Pusher' og 'Den skaldede frisør', skal spille rollen som den charmerende Vesemir, som er seriens ældste og mest erfarne troldmand.

Danske Lars Mikkelsen spiller også med i Netflix-serien. Foto: Katalin Vermes

Vesemir er desuden en slags faderfigur for seriens hovedperson Geralt, der spilles af britiske Henry Cavill.

Skaberen bag serien, Lauren Schmidt Hissrich, er glad for at have fået Kim Bodnia med på holdet.

'Jeg er så begejstret over at byde Kim Bodnia velkommen til castet på 'The Witcher'. Jeg har beundret hans unikke talenter i shows som 'Killing Eve' og 'Broen', og jeg ser frem til den styrke, vedholdenhed og varme, han kommer til at give karakteren Vesemir, der er en integreret del af vores kommende sæson', udtaler hun i en pressemeddelelse.

Netflix-stjerne roser dansk tv

'The Witcher' er baseret på fantasy-bøgerne af samme navn skrevet af den polske forfatter Andrzej Sapkowskis. Det er en episk fortælling om en families skæbne i et utroligt univers.

'The Witcher' er baseret på fantasy-bøgerne er samme navn. Foto: Katalin Vermes

Gennem fortællingen er der både er mennesker, elver, hekse, gnomer og monstre, der kæmper for at overleve, og grænsen mellem det gode og det onde ikke er hugget i sten.

Kim Bodnia er ikke den eneste dansker på rollelisten. Lars Mikkelsen spiller rollen som Stregobor, og han er med i fire episoder af den første sæson. Lars Mikkelsen er også med i sæson to.