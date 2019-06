Dansk stjerne går fra kæresten: 'Helt oppe at køre'

Drengebandet Citybois - bestående af Thor Farlov og Anthon Edwards - har netop givet koncert på Jelling Festival.

Bandet blev landskendt - især blandt teenagepiger - i 2015, da de to barndomsvenner stillede op i 'X Factor'. Her fik de Thomas Blachman som mentor og endte med en fjerdeplads i programmet.

I et interview med DR på festivalen fortæller drengene, at de er kommet endnu tættere på hinanden på det seneste. De er nemlig flyttet sammen, efter 20-årige Anthon Edwards er gået fra sin kæreste.

Hans ven var tydeligvis ikke ked af bruddet.

- Thor var helt oppe at køre. Han har jo været single, lige siden han blev født. Han var sådan: 'Nu har jeg fået Anthon igen', lyder det fra Edwards, der ellers ikke selv mener, at han var 'kærestekedelig'.

Vennerne medvirkede sidste år i DR-serien 'Fra Bois til Mænd'. Foto: DR

Nu bor de sammen i en lejlighed i København med deres producer Asmus.

- Vi hygger os. Vi havde det sådan, da vi flyttede sammen, at enten kommer det her til at gå fuldstændig galt, og vi splitter op og bliver røvuvenner – eller også kommer det til at gå godt. Vi har ikke haft nogen store skænderier endnu, tilføjer Anthon Edwards.

Med på et afbud

De kom med på festivalen på et afbud, da Hugo Helmig måtte aflyse sin deltagelse.

Hugo Helmig annoncerede i midten af maj, at han havde aflyst alle koncerter i 2019. Det skete, efter en turbulent tid for den unge sanger, der i det seneste år har udviklet et kokainmisbrug, som han har været i behandling for.

'Jeg har fået en personlig indsigt i løbet af de sidste par måneder, som jeg bliver nødt til at tage alvorligt, også selvom det har mange omkostninger. Det beklager jeg meget overfor både publikum og arrangører, og jeg kan kun håbe på deres forståelse for beslutningen. Der er ikke noget, jeg hellere ville, end at stå oppe på de store scener denne sommer – men jeg bliver simpelthen nødt til at fortsætte det arbejde med mig selv, som jeg har sat i gang,' lød forklaringen i en pressemeddelelse i april.

Hugo Helmig til koncert i Roskilde kort efter kokainskandalen. Foto: Henning Hjorth

Hans ærlige udmelding får rosende ord med på vejen fra hans to afløsere.

- Alle fik jo et chok, da det kom frem. Ingen anede det, men man kan jo skjule meget ved kun vise de gode sider frem på Instagram. Hugo er sej, at han står ved det. Vi skal nok gøre ham stolt i dag, forklarede 19-årige Farlov inden koncerten lørdag eftermiddag.

