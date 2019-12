Dansk stjerne indlagt: - Jeg var pissenervøs

Tilbage i august blev den kendte sanger Thomas Buttenschøn indlagt på Rigshospitalet, da han gik gennem et voldsomt sygdomsforløb.

'Ungerne var (heldigvis) ikke hjemme, da jeg først mistede synet, dernæst min hukommelse, og så et par døgn i fuld narkose, som står ret uklart for mig. Jeg vågnede op på Rigshospitalet med et kæmpe hul i maven, og to huller på siden af hovedet,' skrev han på Instagram dengang.

Det skyldtes, at Thomas Buttenschøn i 1997 fik opereret en såkaldt shunt ind for at undgå et forhøjet tryk i hjernen, men pludselig virkede det ikke længere. Problemet blev dog løst, og efterfølgende fungerede alt, som det skulle, igen.

Thomas udgav tidligere i år en bog om sit liv. Foto: Aleksander Klug

Nu, knap et halvt år senere, har Thomas Buttenschøn dog igen været indlagt på Rigshospitalet, da han har døjet med slem hovedpine.

Det fortæller han på sin Instagram-profil.

'Jeg har det godt, alt taget i betragtning. Får smertestillende, så måske er det derfor. Men umilddelbart virker det, som om den hovedpine, jeg grundet overdrænage, har haft de sidste fem måneder er lettet, og de smerter, jeg har, skyldes de åbne sår i hovedet og ikke noget indvendigt,' fortæller han her.



'I sidste uge kom jeg hjem fra Kina velvidende om, at jeg i denne uge (endelig) skulle en tur forbi Rigshospitalet. Jeg er netop blevet udskrevet, og alt er gået som planlagt. Jeg var ærlig talt pissenervøs, men det dygtige personale på Riget har været enormt gode til at få en halv-neurotisk sanger til at slappe lidt af,' fortsætter han og tilføjer:

Thomas har dannet par med DR-værten Mille Goris i to år, og tidligere i år kom det frem, at de to var blevet forlovede. Planerne er indtil videre et sommerbryllup. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

'Der er flere gode ting. Jeg har det bedre. Jeg kan kigge opad uden at få smerter i hele kraniet. Og de har ladet så meget af mit hår sidde, at jeg stadig kan skjule mine hovedtelefoner. Spøg til side. Jeg er taknemmelig. Lettet. Og forelsket i livet. Tak verden.'

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Thomas Buttenschøn, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

