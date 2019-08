Dansk stjerne indlagt: - Monster fra fortiden

'Det sker altid om sommeren. Ligesom man mindst venter det. Bang! Så bliver man ramt'.

Sådan indleder den folkekære sanger og dommer fra TV2's 'Danmark har talent' Thomas Buttenschøn et opslag på Instagram mandag.

Her åbner han op for et netop overstået sygdomsforløb, hvor han har været indlagt på Rigshospitalet.

'Ungerne var (heldigvis) ikke hjemme, da jeg først mistede synet, dernæst min hukommelse, og så et par døgn i fuld narkose, som står ret uklart for mig. Jeg vågnede op på Rigshospitalet med et kæmpe hul i maven, og to huller på siden af hovedet', skriver han på Instagram.

Gammelt monster

Buttenschøn skriver, at årsagen til indlæggelsen skyldes 'et monster fra fortiden', da han i 1997 fik opereret en såkaldt shunt ind.

Ifølge Sundhed.dk er en shunt en tynd slange, der bliver opereret ind for at undgå skadelige følger af forhøjet tryk i hjernen.

'Alt har fungeret upåklageligt indtil forrige lørdag. Nu fungerer det heldigvis igen, og jeg er taknemmelig for den hjælp, støtte og ro jeg har fået', skriver sangeren videre.

Bryllup denne sommer

Tidligere på året kom det frem, at Thomas Buttenschøn havde sat en funklende ring på DR-værten Mille Goris' finger.

De to har dannet par i knap to år og fortalte i maj, at de håbede på et sommerbryllup.

Mille Goris er særlig kendt for sin rolle som Moter Mille på DR's børnekanal Ramasjang. Foto: DR Ramasjang/Jannik Stamm Mikkelsen

Hvorvidt Buttenschøns pludselige indlæggelse har haft betydning for de tanker, er uvist.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Thomas Buttenschøn.