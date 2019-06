Dansk stjerne: 'Jeg var en fandens karl'

- Hvorfor tror du, at danskerne har et nært forhold til ’TAXA’?

– Den ramte noget i den danske folkesjæl. Serien handlede om næstekærlighed, og det har folk taget til sig. Det kunne vi måske bruge lidt mere af i dag. Og så var det bare gennemarbejdet. Vi gjorde os rigtig umage med at lave den. ’TAXA’ var med til at skabe en ny tv-æra, og det er jeg stolt af.

– Hvad betød rollen som Taxa-Mike for dig?

– Rigtig meget. Den satte gang i min karriere, som havde været helt almindelig indtil da. Jeg havde lavet teater og lidt tv-serier, men det var helt klart ’TAXA’, der satte mig på verdenskortet. Jeg vil altid kigge tilbage på det med stor glæde.

– Hvad kunne du bedst lide ved at spille Taxa-Mike?

– Han var jo bare en fandens karl, der havde styr på det hele. Han var hundrede millioner gange mere modig, end jeg var. Der var også noget med at få lov at spille en ‘lonely cowboy’ helt ud i krogene. Der var også en identifikation mellem mig selv og ham. I flere år gik jeg og legede Taxa-Mike med tatoveringer og læderjakke og det hele. Det var min mulighed for at spille den helt ud.

Privat danner Peter Ganzler par med sanger og skuespiller Xenia Lach-Nielsen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

– Er det stadig den rolle, du bliver genkendt som, hvis folk hilser på gaden?

– Paletten er blevet bredere, men der sker stadig, at folk råber Taxa-Mike efter mig. Men jeg har efterhånden lavet så meget, at det også er andre ting, man hører for. Jeg tror altid, det vil være der, ligesom med karaktererne fra ’Matador’. Det, man bliver kendt for, vil altid sidde, og jeg føler mig på ingen måde tynget af det.

– Hvad går du og laver for tiden?

– I øjeblikket går jeg og laver en politiserie i Helsingør. Efter ’Nordic Noir’, laver vi nu ’Scandinavian Blue Sky’. Det er en serie baseret på forfatteren Anne Grues roman ’Den Skaldede Detektiv’. Så skal vi snart lave fortsættelsen af TV3-serien ’Hånd i hånd’. Og så femte sæson af ’Rita’. Der er masser at se til.

Mille Dinesen og Peter Ganzler i TV2’s serie ’Rita’. Femte sæson er på trapperne – også med Ganzler på rollelisten. Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

– Tror du stadig, at danske serier er inspireret af ‘TAXA’ i dag?

– Ej, det tror jeg faktisk ikke. De er så langt med tv-serier i dag. Så skulle det være, hvis man ville lave noget retro i samme stil. Selvom den var med til at skabe en ny form for dansk tv, så går det nu helt af sig selv for de andre.

Tre jeg selv ka’ li’



1. ’Huset på Christianshavn’

Foto: Asger Sessingø/Ritzau Scanpix

– Det minder mig om lørdag aften sammen med mor og far, dengang der kun var en kanal, og man SKULLE være hjemme klokken 20.

2. ’Matador’

Foto: Rolf Konow/DR

– Det er brandgodt lavet, og man elskede de karakterer. Jeg kommer tit til at sidde og se den stadig. Nostalgi og skidegodt produceret.

3. ’TAXA’

Foto: Finn Frandsen

– Den har betydet så meget for mit liv, så den tager vi med.