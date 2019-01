Dansk stjerne opereret: Kan ikke snakke

Den danske rapper Kesi er blevet opereret på sin stemmelæbe, efter han længe har døjet med stemmeproblemer.

Det skriver han på sin Instagram-profil.

'Jeg er i dag blevet opereret på min stemmelæbe og alt gik som det skulle! Nu har jeg en del genoptræningstid før jeg kan snakke, spille og indspille igen, men alt ser godt ud', skriver Kesi på sin profil.

Selvom Kesi lige nu ikke kan give koncerter, har han alligevel en god nyhed til sine mange fans.

'Der kommer ny single på fredag', skriver Kesi på profilen.

Operationen er ifølge Kesi gået godt. Foto: Per Lange

Aflyste koncerter

Tilbage i november fortalte Kesi på sin Instagram-profil, at han stod over for en operation, og at han derfor var nødt til at aflyse en række koncerter.

'Hej allesammen. Som nogle af jer ved, så har jeg døjet med nogle rimeligt slemme stemmeproblemer siden i sommer. Det har gjort, at jeg har gået rigtig meget til lægen. De har fundet af, at jeg har en cyste på mit stemmebånd, som skal opereres væk', lød det fra rapstjernen.

Som konsekvens af operationen aflyste rapperen 15 koncerter på Hotel Cecil.

'Jeg kan desværre ikke spille, og det er sindssygt pres. Men alle jer, der har købt billetter til Hotel Cecil vil få jeres penge tilbage, og så vil vi prøve at sætte nogle nye koncerter op', lød det fra Kesi.

Den 26-årige rapper er kendt for sine mange hits som 'Søvnløs', 'Gadehjørne', 'Consigliere' og senest hittet fra 2018 'Ligesom mig'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Kesi, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.