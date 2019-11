Dansk stjerne: Optagelser ramt af tragedie

Skuespiller Lars Ranthe har arbejdet sammen med instruktør Thomas Vinterberg flere gange.

Seneste samarbejde er filmen 'Druk', der har premiere til sommer.

Her spiller Ranthe en af de fire hovedroller i filmen, der handler om en gruppe af fire gymnasielærere spillet af Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe og Magnus Millang, der kaster sig ud i et eksperiment, der ganske enkelt går ud på at opretholde en konstant alkoholpåvirkning i hverdagen

- Det er tredje film, jeg laver med Vinterberg. Og det er altid fantastisk spændende at arbejde med Thomas. Han får nogle skide gode idéer og så har han jo en position, der gør, at han kan få ting til at ske og hyre nogle gode folk ind, siger Lars Ranthe til Ekstra Bladet.

Lars Ranthe er blandt meget andet kendt for sin tilbagevendende rolle som grosserer Madsen i 'Badehotellet'. Foto: Michael Bille / TV 2

Midt under arbejdet med filmen blev optagelserne imidlertid stoppet, da Thomas Vinterberg blev ramt af en familietragedie, da hans 19-årige datter, Ida Maria Vinterberg, døde i en bilulykke i Belgien.

- Vi var ramt af en tragedie under optagelserne. Det er ikke noget, man lige kommer over, men vi fik alligevel integreret det i vores måde at arbejde på. Og fik lavet filmen færdig i Idas ånd, siger Lars Ranthe.

Thomas Vinterberg er næste år klar med sin nye spillefilm 'Druk'. Foto: Ditte Valente

Filmens enkle, men originale præmis om, at vi alle måske er født med for lidt alkohol i blodet, er Ranthe tydeligt begejstret for.

- Det er en hyldest til livet og til at sige 'ja' til rusen i den her politisk korrekte tid, vi lever i, hvor alle løber rundt om søerne i stramt tøj og drikker havremælk, siger Ranthe og fortsætter:

- De (filmens hovedpersoner, red.) mener, at når man har den der halve procent i blodet, så er man mere udadvendt, glad og åben. Det begynder de så at eksperimentere med og integrere i deres liv. Det er en ret sindssyg idé, han har fået, og jeg glæder mig til at se det færdigt. Det er en opskrift, mange har forsøgt, men ingen er kommet godt i mål med.

Der bliver drukket en del i filmen, men skuespillerne fandt hurtigt ud af, at det i virkelighedens verden ikke fungerer at være fuld på jobbet. Foto: Henrik Ohsten

En lille én

Drak I under optagelserne?

- Nej, altså vi drak os ikke fulde, men engang imellem tog vi en lille én for lige at have smagen i munden, men vi fandt hurtigt ud af, at det ikke hjalp, hvis vi drak os rigtigt fulde. Det blev noget rod, så det gjorde vi os ikke meget i. Det er svært at være fuld i en hel film. Det er sjovt i fem minutter, så jeg glæder mig til at resultatet.

'Druk' er Vinterbergs første danske film siden 'Kollektivet' fra 2016. Den har ifølge planen premiere 27. august 2020.

