Dansk stjerne overrasker: Nu er han gift

Lørdag blev den danske rapper Clemens gift med sin kæreste, Marie Le.

Det fremgår af Instagram, hvor der er blevet delt flere billeder af parret, da de sagde ja til hinanden.

Tilbage i foråret 2017 afslørede Clemens, at han og Marie Le var blevet forlovet efter seks år sammen. Det skete under en romantisk ferie i den italienske by Venedig.

- Vi var i Venedig i foråret, hvor jeg friede til den unge dame, har Clemens tidligere fortalt til Se og Hør.

Her lagde han ikke skjul på, at Marie Le er kvinden i hans liv.

- Jeg har været så heldig at finde hende, jeg vil have. Oppe i mit hoved, er vi allerede gift, sagde Clemens med et smil. Her ville han dog ikke afsløre, hvornår brylluppet skulle stå, og siden er han gået stille med dørene i forhold til, hvornår de to ville sige ja til hinanden.

Lagde livet om

39-årige Clemens har aldrig haft det svært med damerne. Når man lever livet som rapper, er der nemlig rigeligt, der byder sig til. Og det kan jo være rart nok. For en stund.

Men som med de fleste ting, så kan også sprut, fester og damer blive trættende i længden. Derfor tog han på et tidspunkt en beslutning om at ændre sit liv.

- Jeg ville ikke være fuld og i byen hver weekend. Det havde jeg ligesom prøvet, har rapperen tidligere fortalt til Ritzau. Derfor satte han sig ned og tænkte over, hvilke mennesker i hans liv, som han gerne ville bruge mere tid sammen med.

Et af dem var hans veninde og nu hustru, Maria Le. Og da først beslutningen var taget, var der ikke så mange dikkedarer.

- Jeg gik benhårdt efter hende, men det var ikke noget med smarte scoretricks. Det var meget ligetil, fortalte Clemens dengang.

Sammen har Clemens og Marie Le sønnen Legolas. Foto: Mogens Flindt

Kvinde med ambitioner

Rapperen fortalte samtidig, at det var vigtigt for ham at være sammen med en kvinde med ambitioner:

- Min karriere koster hurtigt mellem 48 og 78 timer om ugen, og selvfølgelig er det hårdt, når hun også har travlt.

- Men jeg kan ikke have en kæreste, der bare sidder og venter på mig. Jeg tænder på kvinder, der ved, hvad de vil og har deres egne ambitioner.

Parret mødte hinanden i 2011. Tre år efter blev de forældre til sønnen Legolas.

Clemens fik sit store gennembrud i 1997 med debutalbummet, 'Regnskabets time'. I efteråret udgav han singlen 'Champion' i samarbejde med Jon Nørgaard, som er et af hans allerstørste hits til dato.

Derudover er Clemens også kendt for hits som 'Byen sover' og 'Ingen kender dagen', hvor sangerne Julie Maria og Sarah West blandt andre medvirker.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Clemens, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

