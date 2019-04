Dansk stjerne sigtet efter voldsom ulykke

Orgi-E er sigtet for ikke at overholde sin vigepligt efter en ulykke i et kryds i Helsingør

Tirsdag omkring frokost lød der pludselig et kæmpe brag ved Flynderborgvej i Helsingør.

Her var to biler kørt sammen i et kryds i så voldsom grad, at den ene havnede helt oppe i en hæk.

Den ene fører, der kom kørende i sin store - og nu temmelig totalskadede - Mercedes, var ingen ringere end Suspekt-rapperen Emil Simonsen, der nok er bedst kendt som enten Orgi-E eller Klamfyr.

Suspekt-rappers Mercedes totalskadet: Her torpederer han bilist

Han er i kølvandet på ulykken blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven og for ikke at overholde sin vigepligt i krydset, hvor ulykken skete.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Helsingør Dagblad.

I krydset var lyssignalerne gået ud, da ulykken indtraf, og det stiller ekstra krav til bilisten om at vise agtpågivenhed. Et krav, som Orgi-E ifølge politiet ikke levede op til, hvilket nu har kostet rapperen en sigtelse og derfor muligvis også kommer til at koste ham en stor bøde.

Ingen af de involverede parter kom imidlertid noget alvorligt til i forbindelse med ulykken, men ifølge et øjenvidne råbte bilisterne, mens Orgi-E forståeligt nok var trist over beskadigelsen af sin dyre Mercedes, som han tidligere har betegnet som 'en drømmebil'.

Har det godt

Ekstra Bladet har været i kontakt med Suspekts pladeselskab, der oplyser, at Emil Simonsen har det godt. Han har ingen yderligere kommentarer til uheldet.

Nordsjællands Politi bekræftede tirsdag over for Ekstra Bladet, at der tirsdag skete en påkørsel i krydset ved Flynderborgvej.

- Part ét kørte ad Flynderborgvej i nordvestgående retning og skulle ligeud gennem krydset, da der skete et sammenstød med part to, der kørte i sydgående retning ad Stubbedamsvej og skulle ligeud i krydset, lyder det fra politiet.

Se også: Efter ulykke med motorsav: Dansk musiker aflyser koncerter

- Vi fik en anmeldelse klokken 7.50 om, at det pågældende lyskryds var gået i sort, forklarer Nordsjællands Politi, der tilføjer, at der sandsynligvis var en tekniker på stedet, da ulykken fandt sted.

Den anden bil havnede helt ude i hækken. Foto: Ekstra Bladet

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nordsjællands Politi i forbindelse med sigtelsen, men det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt.

Ekstra Bladet har desuden været i kontakt med Suspekts pladeselskab, der oplyser, at de ingen kommentarer har til sigtelsen.