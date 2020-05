Dansk stjerne tager internettet med storm

De seneste dage har man på de sociale medier kunnet se, hvordan mange kendte danskere har benyttet det lune forårsvejr til at finde den nærmeste sommergule raps- eller sennepsmark for at få taget et flot billede til deres Instagram-profil eller andre sociale medier.

Særligt én kendis er løbet med opmærksomheden i den forbindelse.

Den tidligere bordtennisspiller Mie Skov har nemlig valgt at dele et noget anderledes billede som modsvar til alle de gule rapsmarker, der lige nu figurerer på de sociale medier.

På billedet, som hun har delt på sin Instagram-profil, har hun stillet sig midt ude i en rapsmark og hevet bukserne ned, så hendes veltrænede bagdel er til frit skue.

'KYS MIN... obligatoriske rapsmark-billede RØV ...', skriver hun til billedet.

Siden er billedet blandt andet blevet delt på instagrammeren Anders Hemmingsens profil, og det har skabt hundredvis af reaktioner. Blandt andet fra en række kendte danskere,

'Din numse er kendt nu,' skriver kokken Casper Sobczyk henvendt til Mie Skov.

Mie Skov har tidligere vundet 'Vild med dans' sammen med Mads Vad. Foto: Mogens Flindt

Stor begejstring

Også Mie Skovs egne følgere er generelt meget begejstrede for det afklædte billede.

'Tak som byder... Fantastisk billede', skriver en.

'Hvor er du sej,' skriver en anden, mens en tredje fortsætter:

'Røv og rapsmark? Findes der noget bedre?'.

Til Ekstra Bladet fortæller Mie Skov, at billedet var resultatet af en munter tilfældighed.

- Det er faktisk en lidt sjov historie. Jeg var ude at køre en tur i bil med en kammerat. Vi var ved at være fremme, men jeg skulle sådan tisse, og jeg kunne bare ikke holde mig. Så vi holder ind til siden, og jeg går ind på denne her mark, siger hun med et grin og fortsætter:

- Han klikker så et billede lige i det øjeblik, jeg skal tisse. Og da jeg ser det bagefter, synes jeg, at det er sjovt og uhøjtideligt, og at det kunne være sjovt at tage lidt pis på mig selv og alle de her billeder, der florerer lige i øjeblikket. Så det var faktisk slet ikke meningen, at det skulle lægges ud til at starte med, og det var ikke opstillet.

Mie Skov er i dag uddannet coach og arbejder som personlig træner i hendes virksomhed Raise The Barre. Foto: Stine Tidsvilde

Overrasket

Derfor er Mie Skov også meget overrasket over alle de positive reaktioner, hun har fået i kølvandet på billedet.

- Jeg har ikke nået at tænke så meget over det. Men jeg kunne godt se her til morgen, at der var mange, der havde skrevet, og det synes jeg bare er sjovt. Jeg står med bar numse, men det må folk gerne se. Som personlig træner er jeg ikke kommet sovende til den bagdel, griner hun.

- Og så kan jeg godt lide, at det hele ikke altid behøver at være så ordentligt og inden for rammerne. Det er fedt at være lidt fri i den måde, man er på.

Den tidligere bordtennisspiller har fået mange rosende ord i forbindelse med billedet, og det sætter hun pris på.

- Jeg synes, folk er så søde. De skriver sådan nogle dejlige beskeder. Det er kun positivt. Komplimenter kan man ikke få for mange af. Jeg har ikke altid været glad for min numse, fordi jeg har syntes, at den var lille, men den har fået mere form i kraft af en masse træning, så jeg er glad for, at folk synes, den er fin.

