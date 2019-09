Dansk stjernefotograf raser: Udsat for smædekampagne

Jan Grarup siger fra: "Det skal ikke gå ud over mine børn!"

Lad mig for god ordens skyld slå fast, at jeg er glad og stolt over 'Hvor Jernkorsene Gror' og glæder mig over udgivelsen og den fine modtagelse bogen, allerede har fået.

Jeg er ikke et fejlfrit menneske, det står jeg gerne ved, og det er i øvrigt allerede dokumenteret vidt og bredt.

Jeg er simpelthen så rystet og skuffet over den behandling, jeg og folk i min omgangskreds har været udsat for fra Dagbladet Information’s side, og kommer hverken til at lave yderligere presse eller udgivelses-receptionen for bogen, for at beskytte min familie mest muligt.

Man siger, at et land får den presse, et land fortjener - og her må jeg bare sige, at jeg er blevet overrasket og dybt skuffet over, at man fra Dagbladets Informations side vælger at forsøge at lave en smædekampagne og fabrikere en historie omkring private, familiære og økonomiske forhold, uden at give mig mulighed for at respondere. I øvrigt en historie som de fleste andre medier har afvist at bruge tid eller spalteplads på.

Sidste år holdt jeg mere end 100 foredrag i hele Danmark, hvor jeg svarer på alle spørgsmål, jeg bliver stillet.

Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har frabedt mig spørgsmål eller undladt at svare hverken publikum - eller medier. Hvorfor Dagbladet Information ikke har valgt at kontakte mig for længe siden, forstår jeg ikke.

Jeg vil ikke acceptere, at man sværter min afdøde ekskones navn i en ensidig fortælling om økonomi og familiære relationer, som vil ende som offentlig mudderkastning, hvor de eneste tabere er mine børn. De har allerede gennemgået nok.

Jeg glæder mig til at fortsætte mit arbejde som fotograf og dokumentarist, det er det som er væsentligt og har betydning for mig udover mine børn. Next stop, CAR og Syrien.