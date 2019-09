Dansk stjerneinstruktør efter ramaskrig: Overvejer næste træk

Få mennesker i den danske filmindustri kan skabe overskrifter som instruktøren Lars von Trier kan det, når han for alvor folder sig ud.

Han blev erklæret persona non grata af Cannes Film Festival-ledelsen i 2011, da han spøgte med at have sympati for Adolf Hitler, og forrige år langede Björk ud og beskyldte ham for sexchikane - noget han selv pure afviste.

Men også med sine værker formår den 63-årige dansker at sætte dagsorden. Senest med 'The House That Jack Built', der blandt andre havde skuespillerne Matt Dillon og Uma Thurman på rollelisten. Men det var filmens indhold der vakte forargelse i et sådant omfang, at folk forlod salen, fordi det blev for blodigt og bestialsk.

Samtidig var billetsalget herhjemme yderst beskedent trods flotte anmeldelser. Filmen fik premiere 29. november i Danmark og ved årsskiftet havde blot 26.000 indløst billet. Det skræmmer dog ikke en garvet filminstruktør.

- Det er jeg så uhyre vant til. Mit publikum er jo sådan nogenlunde middelstørrelse, det er bare spredt over hele verden, sagde Lars von Trier, da Ekstra Bladet mødte ham ved barnedåben for Dennis Knudsens søn.

Her fortalte han, at han for tiden er ved at blive klogere på fremtiden.

- Jeg sidder og overvejer, hvad jeg skal gøre nu, forklarede han.

- Har du nogle konkrete tanker i forhold til, hvad næste projekt skal være?

- Ja, men det bliver jeg nok nødt til at holde lidt ind til kroppen.

- Jeg tager vel ikke munden for fuld, hvis jeg siger, at det skal være ligeså provokerende, som det plejer?

- Jo, det tror jeg, du gør, lød svaret med et grin.

Lars von Trier fortæller i den ombæring, at han føler sig meget fri med hensyn til, hvad han skal lave, og at han ikke har en deadline hængende over hovedet for, hvornår det nye projekt skal være færdigt.

Og som han så muntert svarede, da journalisten påpegede, at han har en bemærkelsesværdig evne til at få Hollywoods store stjerner med i sine film.

- De store stjerner bliver jo også ældre.

Danskerne og filmverden kan derfor blot spændt vente og se, hvad det nu er, Lars von Trier har i støbeskeen.

