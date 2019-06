Dansk stjerneinstruktør i stor tilbagegang

Den serie-aktuelle danske stjerneinstruktør Nicolas Winding Refn har netop præsteret et rædselsregnskab, hvor manden bag blandt andet Pusher og Drive har fået vendt plus til minus.

Instruktøren har en række selskaber, men lægges det hele sammen, ender han med et underskud på 224.039. Det skal ses i forhold til året før, hvor han havde et overskud på tre millioner kroner.

Nicolas Winding Refn er netop aktuel med Amazin-serien Too Old to Die Young, der havde premiere fredag. Nok engang er serien et voldsunivers, og Politikens anmelder måtte opgive at anmelde serien. Men måske den alligevel kan supplere til næste års regnskab.

Indtil da må han nøjes med en egenkapital på 5,9 millioner kroner.