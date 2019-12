Dansk stjernepar afslører stor nyhed

Den danske landsholdsspiller Nicolai Jørgensen og hans kone, den kendte blogger Theresa Kofoed, er blevet forældre.

Den lille ny kom til verden juleaften.

Det afslører parret på Theresa Kofoeds Instagram-profil, hvor de også viser den lille ny, der har fået navnet Vincent, frem for første gang.

'24.12.19 et ægte julemirakel. Velkommen til verden, baby Vincent', skriver parret i teksten til billedet.

Under billedet vælter det ind med lykønskninger fra parrets venner og bekendte - heriblandt også en række kendte danskere.

'Fineste Vincent. Glæder mig så meget til at møde ham. Kæmpe tillykke til dig og din mand', skriver svømmeren Sarah Bro.

Nicolai Jørgensen er blevet far for første gang. Foto: Lars Poulsen

'Jeg har grædt lige siden', skriver Julie Zangenberg.

28-årige Nicolai Jørgensen og 27-årige Theresa Kofoed bor i øjeblikket i Rotterdam i Holland, hvor Jørgensen spiller for klubben Feyenoord.

Herfra arbejder Theresa Kofoed, der også er kendt fra serien 'Kærester med landsholdet' på TV2 Zulu, også.

Theresa Kofoed fødte juleaften. Foto: Privat

Parret blev gift i 2017. I juni i år annoncerede parret så, at de ventede deres første barn.

'Der findes ikke en bedre dag til at annoncere, at vi udvider vores lille familie med et ekstra medlem i år', skrev parret i den forbindelse til et feriebillede på Instagram.