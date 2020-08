Dansk stjernepar er blevet gift

Lørdag 22. august var en stor dag for 36-årige Kamilla Rytter Juhl og 34-årige Christinna Pedersen.

Her sagde parret, der i ti år har været partnere på badmintonbanen, nemlig ja til hinanden. Det fortæller de i et opslag på Facebook.

Kamilla Rytter Juhl siger til Ekstra Bladet, at alt gik efter planen på sommerdagen.

- Det var lige så fed en dag, som vi havde gået og drømt om i lang tid, så det var stort, lyder det fra den nygifte kvinde, som har nydt tiden efter vielsen.

- Indtil nu er det gået godt. Det er jo dejligt. Det er sjovt at gå og kalde hinanden 'hustru' og 'fru'. Det er jo stadig meget nyt, og man skal på en eller anden måde lige sunde sig efter så stor en dag, hvor alt bare var fantastisk, og hvor vi havde en masse fantastiske mennesker omkring os. Vi er stadig lidt høje efter så god en dag, fortæller hun.

Tradition blev droppet

De to havde nærmest lige sendt invitationerne ud, da Danmark tidligere i år blev lukket ned på grund af coronavirussen, men det lykkedes altså i sidste ende at få afholdt brylluppet på den planlagte dato.

- Selvfølgelig har vi fulgt meget med på den front, for det skulle jo også være forsvarligt at afholde et arrangement. Da det begyndte at blive bedre herhjemme i Danmark, åndede vi lettede op og fortsatte planlægningen, siger Kamilla Rytter Juhl og fortæller, at de var nødt til at droppe én af de traditioner, der normalt er til et bryllup:

- Vi opfordrede selvfølgelig vores gæster til at passe på hinanden i det omfang, det var muligt. Der er jo en pandemi i verden, som vi tog hensyn til. Der var lige en enkelt tradition om at kysse bruden på kinden, når den anden brud var ude at tisse, og den var ikke med i går. Men det var sådan set også det eneste, så heldigvis kunne vi have den fest, vi havde drømt om, griner hun.

Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl har blandt andet vundet VM-sølv i 2015, OL-sølv i 2016 og guld ved All England i 2018. Foto: Stine Tidsvilde

Ingen bryllupsrejse

Bryllupsrejsen er også noget, som det nygifte ægtepar har droppet, men det er ikke noget, de er specielt kede af.

- Jeg synes også, vi er et sted i vores forhold, hvor vi ikke har det store behov for en udlandsrejse. Vi har rejst en masse i vores tid sammen som badmintonspillere, så det venter vi lidt med. Vi holder i stedet nogle dage i Danmark, hvor vi bare hygger og ser en masse billeder fra dagen, siger Kamilla Rytter Juhl.

Parret meldte tidligere på sommeren ud, at de ville lægge deres badmintonketsjere på hylden for i stedet at fokusere på det hus, de har købt i Aalborg, hvor der skulle renoveres en masse.

Det projekt er de stadig i fuld gang med, og det er den fremtidsplan, som ægteparret fokuserer på lige nu.

- Det er et større projekt, der kommer til at tage noget tid, og vi synes faktisk, at det er rart. Vi kan godt lide at gå derovre, og der er stadig meget, der skal laves. Det er det, vi skal i den nærmeste fremtid, og vi er ikke kommet til, hvad der så skal ske efter det. Det tager vi stille og roligt, siger hun.