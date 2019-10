Dansk stjernepar går fra hinanden

Christiane Schaumburg-Müller og L.O.C. med det borgerlige navn Liam O'Connor er gået fra hinanden

Det skriver Her&Nu.

- Ja, det er rigtigt, at vi er gået fra hinanden, bekræfter Christiane Schamburg-Müller over for ugebladet og fortæller, at det er noget tid siden, at parret er gået fra hinanden.

Det er da også lidt tid siden, at parret er blevet set offentligt sammen. I marts dukkede de dog sammen op til åbningen af Marco Evaristis nye galleri på Esplanaden.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra parret, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Turbulent forhold

Christiane Schaumburg-Müller og L.O.C.'s forhold har været noget turbulent, siden de fandt sammen i 2008. På det tidspunkt havde de kendt hinanden i ti år.

Efter et års forhold valgte de to dog at gå hver til sit.

- Liam og jeg har i det sidste stykke tid været så bundet af arbejde, at vi ikke har haft tid til at at pleje vores forhold. Så i en fælles beslutning har vi valgt at gå hver til sit, sagde Christiane Schaumburg-Müller til ugebladet Se & Hør.

Allerede i marts måned året var parret dog sammen igen. I december 2012 blev parret gift ved et storslået slotsbryllup på Valdemars Slot i Tåsinge.

Kort efter købte de en stor villa i Hellerup.

Efter to et halvt år som ægtefolk valgte de dog at gå fra hinanden igen i juni 2015.

'Det er jo på ingen måde let at finde ud af at man på visse områder er uforenlige, når det man helst vil er det modsatte. Heldigvis har det for os foregået med den samme respekt og hengivenhed vi har bygget vores forhold på. Og som vi nu også bygger vores dyrbare og fantastiske venskab på - men hårdt det er det,' skrev Christiane i den forbindelse på sin Instagram-profil.

Derfor kom det også som en kæmpe overraskelse for de fleste, da Christiane Schaumburg-Müller i maj 2016 afslørede, at hun var gravid med parrets fælles barn, og at de havde fundet sammen igen, efter de havde fået 'ro til at finde et ståsted.

I september 2016 kom lille Constantin så til verden, og i et stort interview med Alt for damerne, fortalte Christiane Schaumburg-Müller, at Constantins ankomst til verden havde gjort hende endnu mere forelsket i Liam O'Connor.

- Jeg er blevet dobbelt så forelsket i Liam efter at have set ham med Constantin. At se sin mand med det her bånd til ens fælles barn er fuldstændig vildt, fortalte hun.

