Dansk stjernepar overrasker: Skal være forældre

Smilene er ekstra store hjemme hos popidolet Christopher og hans hustru, modellen og tv-værten Cecilie Haugaard.

De skal nemlig være forældre for første gang.

Efter planen kommer parrets lille pige til verden til marts, annoncerer de på Instagram.

Der har parret delt en video, hvor Cecilie Haugaard synger Justin Biebers hit 'Baby', imens Christopher spiller guitar til.

'Forhåbentligt får hun (babyen, red.) min stemme. Vi ses til marts, baby', skriver Christopher til videoen.

Christopher blæst ud: - Jeg er rasende

Også Cecilie Haugaard har delt videoen på sin Instagram-profil.

'Håber lidt, at hun får hans stemme. Vi glæder os til marts', skriver hun til videoen.

28-årige Christopher og hans et år ældre hustru giftede sig sidste sommer i Tisvilde efter fem års forhold.

'Der går ikke så lang tid'

Tidligere har Christopher over for Ekstra Bladet ikke lagt skjul på, at det næste skridt for dem var at få børn:

- Ej. Der går ikke så lang tid. Vi er ikke i gang, men jeg kan ikke lade hende vente meget længere. Der går nok ikke så forfærdeligt længe, lød det dengang fra Christopher, der ikke lagde skjul på, at Cecilie Haugaard meget gerne snart så, at de fik børn sammen.

Den drøm er nu gået i opfyldelse, og snart kan de ikke bare kalde sig mand og kone, men også far og mor.

Christopher og Cecilie blev gift i Tisvilde. Foto: Mogens Flindt

Parret mødte hinanden første gang på SPOT Festival i Aarhus i foråret 2014, og for Cecilie Haugaard var det kærlighed ved første blik, har hun tidligere fortalt Eurowoman.

- Jeg kendte ham slet ikke, men da vi mødtes, glemte vi bare tid og sted. Der var en vild kemi mellem os fra første sekund.

Se også: Disney-stjerne deler stor nyhed: Venter første barn

Parret blev dog ikke kærester lige med det samme, for Cecilie Haugaard så en anden på det tidspunkt.

- Der skete det, at jeg skrev til Cecilie: 'Tak for i går. Skal vi ses igen?' Og så svarede hun: 'Chris, du virker skidesød, men jeg er vild med en anden.' Men jeg kunne jo godt mærke, at der havde været noget kemi den aften, så i stedet for bare at smække døren i holdt jeg den på klem og skrev: 'Okay, he's a lucky guy', sagde Christopher i samme interview.

Senere fandt Cecilie Haugaard dog ud af, at Christopher var den rigtige for hende, og de to blev kærester, efter de havde set hinanden et par gange.