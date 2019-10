Dansk stjernes store sorg: Har mistet søster

Alex Vargas har det seneste år udgivet to ep'er, spillet koncerter rundt omkring i landet og blev i sommer far for første gang til datteren Dolly.

Men midt i al lykken har den danske sangstjerne samtidig båret på en stor og altopslugende sorg.

I en pressemeddelelse oplyser Alex Vargas, at han sidste år mistede sin storesøster, som døde pludseligt, og at sorgen over hendes død danner ramme om sangene på hans nye ep, 'EGOmaniac', som udkommer fredag.

- Jeg har aldrig følt sorg af den styrke før, udtaler Alex Vargas om søsterens død, som naturligt har sat sit præg på den danske sanger og hans familie.

I tiden efter tabet så Alex Vargas blandt andet en ny side af sig selv.

- Jeg oplevede at være i en enormt egoistisk sindstilstand, og hvor svær jeg blev at leve med midt i min og min families dybe sorg, hvor noget så naturligt som at tage hensyn og lytte til andres behov slet ikke var muligt for mig, siger han.

I pressemeddelelsen oplyser Alex Vargas, at de fire sange på den nye ep beskriver forskellige facetter af sorg, og at musikken har hjulpet ham til at bearbejde den.

- Sangene kom fra et helt nyt sted indeni mig. De ville ud, og det hjalp, siger han.

'EGOmaniac' er den sidste ep i Alex Vargas' trilogi. Den følger efter de to ep'er 'superEGO' er 'EGOtrip', som udkom tidligere i 2019.

Alex Vargas brød for alvor igennem på den danske musikscene med udgivelsen af hitsinglen 'Shackled Up', som blev fulgt op af ep'en 'Giving Up the Ghost' fra 2016.

Han har siden gjort sig bemærket med radiohits som 'Higher Lover' og 'Inclosure'.