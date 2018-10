Dansk stjerneskuespiller havnede i kvinders lukkede Facebook-univers

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Han er er af Danmarks hotteste filmstjerner i Hollywood lige nu.

I sommer var han aktuel som ærkeskurk i den store Hollywood-produktion 'Skyscraper', hvor han spiller sammen med verdens bedst betalte skuespiller, Dwayne 'The Rock' Johnson. Til efteråret ramte han igen det hvide lærred som fængselsfange i filmen 'Papillon'.

Men selvom manden bag skurkerollerne har nået den absolutte top i filmbranchen, hvor penge og berømmelse som regel er lig med smukke modeller og store fester i den eksklusive Los Angeles-bydel, er Roland Møller ikke fredet, når det gælder nysgerrige kvinder herhjemme i den danske andesdam.

En ung kvinde søger informationer om den danske filmstjerne i en af de såkaldte 'strikkeklubber'. Screendump

Ekstra Bladet har nemlig fået adgang til flere af de såkaldte 'strikkeklubber' på Facebook, hvor kvinder i lukkede grupper kan lægge billeder op af deres flirts eller fyre, som de er interesserede i, og derigennem få informationer om deres fortid fortalt af de kvinder, der kender dem.

Den adgang har givet et indblik i en for mange lukket verden, hvor mænd absolut ikke er tilladt. Til gengæld bliver der talt om mænd i alle afstøbninger. Høj som lav og ukendt som kendt.

Det viser sig nemlig, at et billede af den danske stjerneskuespiller Roland Møller i sommer blev lagt op i en af 'strikkeklubberne'.

Her ønskede en kvindelig Facebook-bruger at få mere at vide om den 46-årige odenseaner. Opslaget er blevet ivrigt kommenteret, og Hollywood-stjernen får hovedsagligt roser med på vejen af de diskussionslystne kvinder.

'Han er en rigtig sød fyr og en go' fyr, hvad jeg ved af. Han er også kanon underholdende', lyder en af de første kommentarer.

'Har mødt ham et par gange. Jeg synes sku, at han er en flink fyr', skriver et andet medlem.

Hun bakkes op af flere kvinder i gruppen, der har stiftet bekendtskab med den danske superstjerne.

'Der er R. Han er pisseflink', understreger en af kvinderne.

Medlemstal og regler i 'strikkeklubberne' Før i tiden var strikkeklubber et fysisk sted, hvor primært kvinder mødtes for at strikke og tale om vind og vejr. Nu har ordet oplevet en renæssance på de sociale medier. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger findes der mange af disse 'strikkeklubber' på nettet. Nogle af de mest populære kan du se på listen her: - Strikkeklubben part 3: 39.200 medlemmer - Strikkeklubben part 2: 27.100 medlemmer - Bellas before fellas: 9400 medlemmer - Hækleklubben 'exclusice' stjernerne: 7000 medlemmer - Savasge Girlsdk: 2600 medlemmer - Kageklubben: 1600 Medlemmer * Der er tale om cirkatal. Stramme regler

Reglerne i de enkelte grupper varierer, men der er nogle universelle 'love', som går igen på tværs af grupperne: - Det er ikke tilladt at nævne mændenes navne - Man må kun skrive deres forbogstav - Det er ikke tilladt at snakke med udefrakommende - eksempelvis medier - om gruppen - Man må ikke tage screenshots fra kommentarsporene i gruppen - Man må må ikke advare den pågældende mand om, at han er lagt op i gruppen Overtræder man reglerne, kan det få store sociale konsekvenser. Ifølge Ekstra Bladet oplysninger risikerer man at blive hængt ud med billede og navn i gruppen, så alle ved, at man er en stikker. Nogle piger skulle også have modtaget voldsomme beskeder for at bryde reglerne.

Genkendt som 'skuespilleren'

En række andre kvinder har også kun rosende ord tilovers for den danske verdensstjerne, som trods gruppens strenge regel om, at man ikke må nævne fyrenes navne, alligevel bliver genkendt som både 'skuespilleren' og 'R'.

'Han er skuespiller aktuel i 'Skyscraper' med The Rock that's all', lyder et svar eksempelvis i tråden.

'Øhm god skuespiller', kommenterer en anden kvinde.

Cecilie advarer mod mænd i lukket gruppe: - Ved det er forkert at udstille andre

Flere af de kvinder, der har kommenteret opslaget i gruppen, mener, at Roland Møller er en 'flink fyr'. Screendump

Meget sødt

Ekstra Bladet erfarede allerede i juli, at skuespilleren, der i 2010 debuterede i den semi-autentiske rolle i fængselsdramaet 'R', var havnet i en af de såkaldte 'strikkeklubber'.

Dengang talte Ekstra Bladet med den 46-årige danske stjerne, der af gode grunde var noget forbavset over nyheden. Faktisk havde han slet ikke hørt om det lukkede Facebook-univers.

Men da overraskelsen havde lagt sig, blev det hele taget med ophøjet ro af den ellers hårdkogte skuespiller, der havde overskud til at more sig over kvindernes nysgerrighed:

- Det er da meget sødt, lød hans korte svar.

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Roland Møller, der for tiden befinder sig i den tjekkiske hovedstad Prag, hvor han er i gang med at indspille en ny film.

Denne gang ønskede den karismatiske hankat dog ikke at komme med yderligere kommentarer.

Roland Møller havde sin daværende kæreste, Nicoline Toft, med til Bodilprisen i 2016, som han vandt. Foto: Mogens Flindt

Roland og damerne

Skuespillerkarrieren tog for alvor fart for Rolland Møller i 2010, hvor han spillede en vaskeægte kriminel i Michael Noers prisvindende fængselsfilm 'R'.

Han fik angiveligt rollen, fordi han selv har en kriminel fortid med flere voldsdomme bag sig. Siden har flere danske film fulgt efter. Blandt de største kan nævnes hans hovedrolle i krigsfilmen 'Under Sandet', som fik en Oscar-nominering.

2016 blev endnu et fremragende år for Roland Møller, der ikke kun vandt Bodilprisen for sin rolle i 'Under Sandet', men også fandt kærligheden.

Roland mødte nemlig op på den røde løber til Bodil-festen med den smukke model Nicoline Toft under armene, og han kunne over for Ekstra Bladet afsløre, at han også havde fremlejet en lejlighed:

- Jeg kan huske, at der var en, der sagde til mig dengang: Du er indstillet til en Bodil, hvad med at du blev indstillet til en bolig. Men nu har jeg så vundet en Bodil, og jeg har også fremlejet en lejlighed de næste ti måneder.

- Jeg er kommet væk fra alle sofaerne hos diverse venner. Nu kan jeg langt om længe få lov til at sove i min egen seng. Det er fandme rart, sagde en smilende Roland Møller dengang til Ekstra Bladet.

Den historie kan du læse mere om her.

Roland har fortalt Ekstra Bladet, at Charlize Therons interesse for ham i starten var lidt lidt intimiderende. Foto: Mogens Flindt

Roland Møller og Nicoline Toft splittede dog op i august året efter. Men på den røde løber kunne den tidligere selvudnævnte gadedreng afsløre, at han havde andre prominente bejlere.

I 2016 havde han nemlig netop indspillet Hollywood-filmen The Coldest City', hvor han spiller over for den sydafrikanske verdensstjerne Charlize Theron, der har været kæreste med selveste Sean Penn.

I den sammenhæng kom de tæt på hinanden. Det afslørede Roland over for Ekstra Bladet, umiddelbart efter at han havde vundet sin Bodil-pris.

- I pauserne under optagelserne til ' The Coldest City' fortalte hun mig, at hun havde set alle mine film. Og hun spurgte både til filminstruktørerne Tobias Lindholm, Michael Noer og Martin Zandvliet, som jeg alle har arbejdet sammen med. Hun er meget interesseret i, hvad der foregår i den danske filmbranche, sagde Roland med et glimt i øjet og tilføjede:

- Hun var også vild med mig.

Ekstra Bladet ville gerne have hørt, om den danske stjerneskuespiller er begyndt at date en person af det modsatte køn, men det kniber for meget med tiden til at få et svar, lyder det i en sms, da Ekstra Bladet fanger ham.

'Jeg er lige på set i Prag', lyder det kortfattede svar.

