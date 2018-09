Dansk stjerneskuespiller i nyt job: Derfor skifter jeg

Anders W. Berthelsen har kastet sig ud i et nyt hverv.

Den mangeårige skuespiller skifter rollen som skuespiller ud med en plads i instruktørstolen.

Anledningen er journalist Puk Damsgaards prisvindende bog 'Ser du månen, Daniel', som Anders W. Berthelsen skal filmatisere.

Optagelserne begyndte i går, og ved sin side har Berthelsen instruktøren Niels Arden Oplev, som skuespilleren har samarbejdet med i årtier.

- Jeg er glad for, at jeg laver det sammen med Niels. Det er en stor film, så det er meget godt at have en at sparre med, siger den nyslåede instruktør.

Enderne mødes

Selvom den 48-årige jyde selvsagt har en del erfaring med at lave film, erfarede han, allerede inden optagelserne begyndte, at tjansen som instruktør er særdeles krævende.

- Der er meget at se til. Det er en kæmpe film. Vi skal både filme i Sverige, Jordan, USA, Aarhus og København.

- Og vi har omkring 70 talende spillere på, så der er meget at holde styr på. Det med at få enderne til at mødes er noget af et arbejde, lyder det.

Sindssyg barsk

Esben Smed indtager hovedrollen som den danske fotograf Daniel Rye, der blev holdt som gidsel hos terrororganisationen Islamisk Stat i over et år.

Puk Damsgaard modtog journalistprisen Cavlingprisen for bogen, der blev hyldet for sine indsigtsfulde, modige og menneskelige reportager i Mellemøsten.

- Det er en sindssyg barsk historie, konstaterer Anders W. Berthelsen.

Anders W. Berthelsen begyndte sin filmkarriere i 1996 med filmen 'Portland', der netop var instrueret af Arden Oplev.

Siden har han medvirket i et utal af film og tv-serier, der tæller både thrillere som 'Kongekabale', dramaer som 'Krøniken' og biografsucceser som 'Klassefesten'-trilogien.

Anders W. Berthelsen spillede den karismatiske Palle From, der udgjorde en af 'Krønikens' fire hovedpersoner. Foto: DR/Mike Kolöffel

Nu har han imidlertid søgt nye græsgange efter længere tids ønske om at forsøge sig som instruktør.

- Jeg har længe syntes, at det ville være spændende at instruere noget, men jeg har ikke haft lyst til at instruere noget bare for at instruere.

- Og så hørte jeg en masse interview med Puk omkring bogen, inden den kom ud, og så tænkte jeg, at det skulle være den, forklarer Anders W. Berthelsen.