Dansk stjerneskuespiller: - Jeg tager en pause

Den danske skuespiller Dar Salim, der i 2017 blandt andet var aktuel i hitfilmen 'Underverden', sætter karrieren på standby.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg tager en pause. Man kan vel også kalde det en lang ferie eller en standby, hvis man vil det. Det betyder, at jeg i de næste mange måneder ikke tager på optagelser eller siger ja til nye jobs, og at jeg har takket nej til alt, der er blevet tilbudt i 2017, siger han og fortsætter:

- Jeg har det seneste år arbejdet på tre fede projekter og haft hovedrollen i en tv-serie og en spillefilm, som bliver vist i Danmark i 2018. Derfor har det været sådan, at jeg dagen efter et projekt skulle flyve direkte videre til et andet. Jeg har lavet optagelser både i Spanien, i Frankrig og i Danmark, så de seneste otte-ni måneder har jeg haft optagelser hver dag. Det har været dejligt og fedt, men nu er jeg nødt til at samle nye kræfter, lyder det fra Dar Salim.

Tid til familien

Ifølge Dar Salim trænger han især til at få lidt ekstra tid til at indhente de forsømte pligter og til at hygge sig med familien.

- Jeg føler ikke, at jeg er kommet ned i tempo endnu, fordi jeg er så meget bagud med mange administrative ting. Jeg har så mange ubesvarede mails, jeg skal have styr på, og så er der også ting i privaten, jeg skal have indhentet, siger han og tilføjer:

- Jeg skal selvfølgelig bruge tid med min familie. Det tager jo energi, når man arbejder så meget, som jeg har gjort, men jeg har altid fokuseret på at have fokus på min søn i det her. Når jeg har fri, tager jeg direkte hjem til ham, og jeg har ikke misset at have kvalitetstid med ham. Det har jeg prioriteret højt, men det bliver dejligt at have mere tid med ham, hvor jeg ikke behøver at arbejde lige efter igen.

Dar Salim var aktuel i filmen 'Underverden'. Foto: Philip Davali

Dar Salim glæder sig også til at kunne nyde de film og serier, han er med i, uden at skulle tænke på at forberede sig til nye optagelser.

- Det har været et fantastisk år for mig, så nu vil jeg være til stede og være med til at fejre de gode tider, og de gode film og ting vi har lavet. Jeg kunne jo i princippet være på optagelser igen nu, men jeg har truffet et valg om, at jeg trækker stikket her i 2018, siger han.

At Dar Salim ikke vil lave nye film i en periode, kommer dog ikke til at betyde, at vi ikke vil se noget til ham på skærmen. I 2018 medvirker han nemlig i TV2-serien 'Kriger' instrueret af Christoffer Boe og filmen 'Happy People', der er instrueret af Samanou Acheche Sahlstrøm.

- Danskerne kommer til at se meget mere til mig i år, og så vender jeg jo tilbage igen. Når jeg vender tilbage, har jeg dog en drøm om at prioritere jobs i Tyskland og sige ja til de hovedroller, jeg bliver tilbudt der, siger han, mens han understreger, at han endnu ikke ved, hvor lang hans pause fra skuespillet præcis bliver.

