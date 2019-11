Dansk stjerneskuespiller med stor nyhed

Den danske skuespillerinde Birgitte Hjort Sørensen skal være mor for anden gang.

Det afslører 37-årige Hjort Sørensen selv på Instagram, hvor hun skriver:

- Selvom Thanksgiving ikke er en dansk tradition, så er vi dybt taknemmelige for, at denne lille pige vil blive en del af vores familie til foråret, lyder beskeden til et billede af en flot, gravid mave.

Se billedet her.

Birgitte Hjort Sørensen danner par med Kristian Ladegaard Pedersen, som hun har en datter sammen med. Karoline kom til verden i august. I en efterhånden lang karriere har hun været nomineret til tre Robert-priser samt en enkelt Bodil.

Internationalt har hun også brilleret med roller i HBO-serierne 'Vinyl' og ikke mindst 'Game of Thrones'.

Birgitte Hjort Sørensen er gravid for anden gang. Foto: Jakob Jørgensen

I august vendte skuespillerinden tilbage fra endt barsel, da hun sammen med Kaya Brüel, Caroline Henderson og Carsten Svendsen medvirkede i 'Divaer i glas' i Tivolis Glassal.

I den forbindelse fortalte hun til HER&NU, at hun godt kunne tænke sig at få flere børn.

– Ja, det kunne jeg godt. Det har været så dejligt at være på barsel, og nu er det fedt at være i gang igen. Jeg er glad for, at det hele har flasket sig, sagde Birgitte Hjort Sørensen.