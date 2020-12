Dansk stjerneskuespiller ramt af corona: - Det kommer bag på mig

Rekordmange danskere har fået konstateret coronavirus, og skuespilleren Sebastian Jessen er blandt de smittede.

Det oplyser den 34-årige skuespiller i et videoopslag på Instagram.

- Jeg har lidt hoste, og jeg har ondt i hovedet. Ellers går det fint, siger han blandt andet i videoen, inden han fortsætter:

- Dem, jeg synes, det er mest synd for, er min kone og mine børn, som nu skal få det til at fungere derhjemme.

Sebastian Jessen oplyser videre i videoen, at han er gået i selvisolation i et sommerhus og forbliver der, indtil han - som myndighederne anviser - har været symptomfri i 48 timer.

- Jeg kan ikke andet end at nyde freden og håbe, at jeg bliver hurtig rask, siger skuespilleren og opfordrer folk til at passe på hinanden.

Har fulgt alle anbefalinger

Til Ekstra Bladet fortæller Sebastian Jessen, at han har været meget forsigtig, siden den første bølge af coronasmitte ramte Danmark.

- Jeg har gjort, hvad der er blevet sagt. Jeg går med mundbind, jeg spritter af og holder afstand, som stort set alle andre også gør. Jeg var til noget arbejde i fredags, og det er formentligt der, det er gået galt. Jeg synes, vi var meget forsigtige alle sammen, vi hilste kun med albuen og havde masker på. Så det kommer meget bag på mig, men sådan kan det jo gå, siger han.

Han fortæller, at han fik testsvaret onsdag formiddag og straks kørte i sommerhus. Han er dog ved godt mod.

- Hvis det ikke bliver værre end det her, så er jeg sluppet billigt. Det værste er besværet ved, at jeg skal sidde hernede, og at familien derhjemme også skal isolere sig. Min kone fik taget en test i morges, så vi må håbe, at hun og vores drenge er friske, siger han.

Sebastian Jessen kan i øjeblikket opleves i 'Grethes jul' på TV2 og var tidligere på året aktuel i serien 'Alfa' på TV2 Zulu.

