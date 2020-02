Dansk supermodel afslører 'kæmpe nyhed'

Josephine Skriver får en helt særlig rolle under dette års Super Bowl

Når der natten til mandag dansk tid bliver afholdt årets Super Bowl i Miami i Florida, kommer den danske supermodel Josephine Skriver til at få en helt særlig rolle.

Her skal hun nemlig være korrespondent for Sports Illustrated, der især er kendt for sin 'Swimsuit Edition', hvor tidens største modeller optræder i badetøj.

Det fortæller hun på sin Instagram-profil.

'Venner, jeg har en kæmpe nyhed. Jeg har så mange sommerfugle i maven, at jeg næsten ikke kan styre min begejstring og nervøsitet. Jeg skal være en del af Sports Illustrated-familien som deres nyeste 'rookie',’ skriver hun og fortæller videre:

‘Men det er ikke alt. Jeg starter det hele til det 54. Super Bowl i Miami som den nye sportskorrespondent. Jeg kan endelig kombinere min kærlighed til modelarbejdet med min kærlighed til amerikansk fodbold. Det er en drøm, der går i opfyldelse.’

Josephine Skriver backstage til Victoria's Secrets modeshow. Foto: Charles Sykes/AP

Her ses Josephine Skriver på catwalken for Victoria's Secret i 2018. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Josephine Skriver blev opdaget som 15-årig, da hun var en tur i New York med fodboldholdet fra Oure Idrætsefterskole, hvor hun dengang var elev.

Kort efter skrev Skriver, der i dag er 26 år, en kontrakt med modelbureauet Unique Models.

Josephine Skriver har siden blandt andet gået catwalk for Victorias Secret som en såkaldt 'Angel' og går desuden shows for store internationale brands og modehuse.

I år er Josephine Skriver også udnævnt til 'Rookie Of The Year 2020' og skal dermed være model for Sports Illustrated.