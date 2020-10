Dansk supermodel fortæller om svær beslutning

Josephine Skriver fortæller i 'Go' aften live', hvordan hendes bryllup skulle have været

2020 skulle have været et fantastisk år for den danske supermodel Josephine Skriver.

Det var nemlig året, hvor hun skulle have været gift med sin kæreste gennem syv år, Alex DeLeon.

Desværre kom corona i vejen for parrets planer, og de har derfor udsat brylluppet på ubestemt tid.

Det fortæller Josephine Skriver i 'Go' aften live', som hun fredag gæstede.

- Vi skulle have været gift, men det måtte vi aflyse. Men det er det sidste på dagsordnen for mig, fordi vi skal tage det her alvorligt, fortæller modellen.

Det skulle ellers have været noget af fejring.

- Det skulle have foregået i Vegas, hvor Alex er fra, men nu må vi se, hvad der kommer til at ske.

Stor planlægning

Josephine måtte da også indrømme, at det var lidt ærgerligt, at planlægningen røg ud af vinduet.

- Ja, vi havde brugt et år på at planlægge det, men ja, det er lidt på stand-by, lød det.

Modellen har måtte arbejde hjemmefra i USA de sidste par måneder.

I programmet åbnede hun op for, hvordan hun selv har måtte ordne hår og makeup, som hun normalt har et helt hold til.

Derudover har hendes kæreste ageret fotograf for hende, men ifølge supermodellen er det heldigvis gået godt.

- Han er faktisk ret god, siger hun med et grin.

Lige nu er Josephine i Danmark med sin forlovede, hvor de skal bruge tid med venner og familie.

- Det er det længste, jeg ikke har set familie og venner, så vi skal bare hygge os.