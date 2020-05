Dansk supermodel træffer svær beslutning: Udskyder bryllup

Josephine Skriver og kæresten Alex DeLeon har som følge af coronakrisen måttet tage en svær beslutning og udskyde deres bryllup.

Det skriver People.

Parret forsøgte i flere uger at finde metoder til, hvordan brylluppet kunne gennemføres. Men sikkerheden stod i forreste række, og derfor måtte de udskyde brylluppet.

- Det var en svær beslutning. Når du har ventet på et særligt øjeblik hele livet og er nødt til at flytte det, er det aldrig nemt, siger den 27-årige model til People.

Ifølge supermodellen ville det dog være egoistisk at brokke sig over et udskudt bryllup med henblik på den situation, verden befinder sig i. Derfor ser hun nu bare frem til øjeblikket, hvor de bliver gift.

Josephine Skriver udskyder drømmebryllup. Foto:Ritzau Scanpix/Evan Agostini.

- Jeg er spændt. Jeg tror, at udskydelsen vil give mig mere tid til virkelig at nyde processen. Det var langt mere stressende, end jeg forestillede mig, så jeg er spændt på at gøre denne tid endnu mere speciel, fortæller Victoria's Secret-modellen til People.

Det er ikke mange detaljer, Josephine Skriver vil afsløre om brylluppet, men hun siger, at det ikke er meget, der er ændret - udover den aktuelle dato.

Kjolen var ikke færdig

Selvom Josephine Skriver og Alex DeLeon var klar til at holde bryllup for familie og venner, var det ikke alt, der var på plads. Josephine Skriver afslører nemlig, at hendes brudekjole ikke var klar.

- Stoffet til min kjole sidder fast i produktion på grund af covid-19. Jeg var ikke engang sikker på, at vi kunne det. Den var ikke klar til at blive prøvet på, siger Josephine Skriver.

Selvom parret havde glædet sig til at kunne afholde deres bryllup, er de sikre på, at det er den rigtige beslutning.

- Vi har været sammen så længe, at vi allerede føler os gift. Så det er okay at vente endnu et år. Det handler ikke så meget om at blive gift, men mere om at fejre vores kærlighed for de mennesker, vi elsker, siger Josephine Skriver.

Hendes livs kærlighed

Tilbage i 2018 kunne Josephine Skriver afsløre på sin Instagram-profil, at kæresten, der er musiker, havde været på knæ og stillet det store spørgsmål.

- 'JEG SAGDE JA, FOR FANDEN!!! JEG ER FORLOVET', skrev hun i opslaget.

- Jeg har aldrig været mere sikker på noget i mit liv. Du er mit største eventyr. Et eventyr, der er blevet virkeligt. Min sjæleven. Min bedste ven. Mit livs kærlighed, fortsætter hun på Instagram.

Josephine Skriver og Alexander DeLeon har været kærester siden 2014, og må nu vente lidt længere før de kan kalde sig mand og kone.