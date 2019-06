Dansk supermodel vil bruge sommeren under vand

Det er ikke meget fritid, den danske supermodel og Victoria's Secret-engel Josephine Skriver har.

Hun håber dog, at der bliver lidt luft i kalenderen henover sommeren - for hvis der gør, planlægger hun at bruge sine dyrebare fridage på at svømme med hvaler.

- Jeg håber, at jeg kan få fri, så jeg kan tage til Tonga (øgruppe i Stillehavet, red.) og svømme med pukkelhvaler, fortalte Josephine Skriver, da Ritzau fangede hende på den røde løber til årets ELLE Style Awards i maj.

Den 26-årige supermodel er glad for havet og for eventyr - og nu også for hvaler.

- Jeg var i Norge i vinter og svømme med spækhuggere, og jeg blev vildt fascineret af dem. Nu har folkene bag den tur inviteret mig sydpå.

- Jeg elsker havet og synes, det er fascinerende. Jeg synes, vi skal arbejde på at hjælpe det, for der er alt for meget plastik. Jeg håber, at de rejser og de ting, jeg gør, kan hjælpe, sagde Josephine Skriver, som er født og opvokset i København, men nu bor i Nashville, Tennessee.

Udover ELLE Style Awards deltog den danske model også i en endnu større modefest tidligere på året.

Hun var nemlig at finde på den lyserøde løber til den legendariske velgørenheds- og modefest Met Gala i New York.

Her festede hun med kendisser som Lady Gaga, Katy Perry, Kim Kardashian og Celine Dion.

- Alle var der, så det var sjovt at få lov til at danse på bordene hele aftenen. Alle slog sig løs, og det var sjovt at se folk uden for deres normale boks, fortæller Josephine Skriver.

