Dansk superstjerne indlagt

Connie Nielsen har delt et billede af sig selv fra sygesengen på et hospital i Danmark

Den danske Hollywoodstjerne Connie Nielsen er indlagt på et sygehus i Danmark.

Det skriver hun selv på Instagram.

- Blev sendt i knæ af en lungebetændelse. Jeg er ekstremt taknemmelig for de utrolige sygeplejersker og læger her på hospitalet i Danmark, fortæller hun på det sociale medie.

54-årige Connie Nielsen understreger samtidig, at det har været en hård omgang.

- Nu vil jeg bare føle mig som et menneske igen - ikke flere smerter tak, skriver hun.

Connie Nielsen da Ekstra Bladet mødte hende til premieren på serien 'Liberty'. Foto: Mogens Flindt

Sure agenter

Connie Nielsen er én af de danskere, der har oplevet størst succes som skuespiller på den anden side af Atlanten. På cv'et kan hun skrive et hav af roller, hvor de mest kendte formentlig er rollen som Lucilla i 'Gladiator' og som dronning Hippolyta i 'Wonder Woman' og 'Justice League'.

I 2018 spillede hun med i DR-satsningen 'Liberty', hvilke bestemt ikke var velset hos hendes agenter.

- Mine agenter var lidt sure. De spurgte, om jeg var blevet sindssyg og sagde, at de ikke kunne tage mig ud af cirkulation nu, og at det ville være katastrofalt. Men jeg var nødt til at fortælle dem, at vi nok overlever, og at jeg ville lave det her og tror på projektet, fortalte Connie Nielsen i den forbindelse til Ekstra Bladet.