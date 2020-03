Dansk superstjerne sætter hus til salg

Den danske Hollywoodstjerne Connie Nielsen har sat sit hus på Djursland til salg for under en halv million kroner

Umiddelbart ville man ikke forbinde en fredelig landsby på Norddjurs med glamour og Hollywood.

Ikke desto mindre regner der i øjeblikket stjernestøv ned over den lille by Ørsted på Jyllands næse, hvor den 54-årige danske Hollywoodstjerne Connie Nielsen har sat et 145 kvadratmeter stort hus til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Her ses Connie Nielsens hus. Foto: EDC Mæglergruppen, Randers SØ

På trods af det glamourøse ejerskab, er der ikke noget videre glamourøst over prisen. Ifølge TV2 Østjylland kan du nemlig købe Wonderwoman-skuespillerindens hus til spotpris for under en halv million kroner.

Nærmere bestemt er villaen fra 1907 udbudt til salg for 495.000 kroner. For det beløb får du seks værelser og en grund på 857 kvadratmeter i den østjyske by.

Ifølge salgsmaterialet fra EDC har Connie Nielsen aldrig selv boet i huset. Hun købte det tilbage i 2001 - året efter den massive publikumssucces 'Gladiator' udkom, hvor skuespillerinden spillede en større rolle. Siden da har huset været udlejet.

'Sælger har aldrig selv beboet ejendommen, som altid har været anvendt til udlejning. Desværre bærer ejendommen efterhånden præg af, at være slidt af udlejningen, og køber må forvente en hel del vedligeholdelse og renovering/reparationer', skriver ejendomsmægler Jesper Hedegaard Jensen, EDC, i salgsopstillingen.

Connie Nielsen har ifølge EDC aldrig selv boet i huset. Foto: EDC Mæglergruppen, Randers SØ

Sælger ekstra billigt

Da den danske superstjerne købte huset på Djursland gav hun 725.000 kroner for det, men nu er det altså til salg et godt stykke under det beløb.

Faktisk kan den nuværende udbudspris omregnes til en kvadratmeterpris på 3.413 kroner, som er langt under gennemsnittet for de andre hushandler i området.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Det er tydeligt at se, at boligen trænger til en kærlig hånd. Foto: EDC Mæglergruppen, Randers SØ

Huskøberne i Norddjurs Kommune gav nemlig omkring 7.700 kroner pr. kvadratmeter for villaerne sidste år, men en køber til Connie Nielsens hus skal altså bare af med knap det halve.

Connie Nielsen er født i Frederikshavn og opvokset i Vendsyssel. Hun arbejdede som model, inden hun fandt succes som skuespillerinde i Hollywood. I dag bor hun i San Francisco med sønnen Bryce, som hun har med den danske 'Metallica'-trommeslager, Lars Ulrich.

Se Connie Nielsens Ørsted-bolig her.

Et hyggeligt, men lidt træt hus. Foto: EDC Mæglergruppen, Randers SØ

