Dansk toplegende trækker stikket

Nogle gange er nok bare nok.

Og præcis sådan havde Bjørn Tidmand det, da han 24. januar i år fejrede 80 års fødselsdag og forkælede sig selv med den gave, at trække det musikalske stik definitvt.

– Efter 60 år på landevejene følte jeg, at jeg havde gjort mit, siger han, der i årtier var en fast bestanddel af ’Dansktoppen’ og ’Giro 413’ med hits som ’Lille sommerfugl’ og ’Nu ta’r jeg til Dublin’.

Dublin eller andre steder i verden har han dog umiddelbart ikke planer om at opsøge i disse coronatider. Og han agter heller ikke at drage ud i den danske sommer.

– Jeg bliver hjemme. Jeg har jo oplevet det meste af Danmark adskillige gange i kraft af de mange årtier på landevejene.

Heller ikke den håndbyggede akustiske guitar som han i 1985 købte hos den aarhusianske guitarbygger Peter Emil Jakobsen, har han rørt siden 80 års dagen. Den står pænt pakket ind.

– Skal den sælges?

– Bestemt ikke. Den har stor affektionsværdi. Paul Banks havde en tilsvarende. Jeg har hørt, han fik den stjålet.

– Hvad laver du nu, du har laft musikken på hylden?

– Ikke så meget. Jeg er en glad pensionist, der går og slapper af og hygger mig og har sørget for at passe godt på mig selv under coronaen, som de fleste andre, siger han, men afslører så, at han faktisk spiller bridge tre-fire gange om ugen og – når der ikke lige har været coronalukket – starter hver morgen med nogle baner i svømmehallen.

– Og så nyder jeg, at jeg er i god form, og at ingen sygdomme plager, siger Timand, der i 1997 fik konstateret lungekræft, men blev helbredt.

– Hvor mange meter svømmer du så?

– Åh, det er lidt for privat, siger han.

Selvom han ikke længere er udøvende musiker, er der fortsat musik i hans liv. Det er dog ikke danskpop, han lytter til.

Vild med klassisk musik

– Jeg lytter til klassisk musik på DR. Jeg startede jo i drengekoret. Og ja, så gjorde jeg karriere som schlagersangere. Mange andre blev rocksangere, men jeg faldt aldrig for den genres fristelser.

– For at citere min ven Lille Palle, så kan jeg ikke se, at musik bliver federe af at blive kraftigere.

Det er 10 år siden, Bjørn Tidmandss tredje ægteskab gik i opløsning. To børn – en søn og en datter er det blevet til. Samt to børnebørn. Og han er en stolt far og morfar.

– Min datter er lige blevet færdig med sin phd, og i næste uge fylder mit ene barnebarn 25, siger han.